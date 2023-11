Union Aspach/Wildenau gewinnt sensationell in Riegerting

Details Montag, 06. November 2023 09:26

In der zwölften Runde der 2. Klasse West kam es unter anderem zum Duell zwischen dem UFC Riegerting und der Union Aspach/Wildenau. Die Ausgangsposition war dabei vor der Partie eine relativ klare. Die Riegertinger, die neun ihrer bisherigen zehn Spiele gewannen, lagen auf einem punktemäßig fulminant starken zweiten Platz, während die Gäste aus Aspach/Wildenau mit nur acht erspielten Punkten im unteren Drittel der Tabelle rangierten. Es sollte am Ende des Tages zu einer faustdicken Überraschung kommen.

Riegerting fand zunächst keine Mittel, Gäste gingen in Führung

Die Zuschauer in Riegerting, die wohl unisono einen klaren Dreipunkter ihrer Mannschaft erwarteten, sahen von Beginn an, dass die Dinge nicht ganz nach Plan liefen. Riegerting war zwar präsent, das sprichwörtliche „Werkl“ schien an diesem Tag jedoch nicht so wirklich ins Laufen zu kommen. Die Gäste aus Aspach respektive Wildenau fühlten sich in ihrer Rolle wohl, zogen den Hausherren mit ihrer Spielweise zunehmend den Zahn.

Aspach verschob gut und operierte dazu mit unangenehmen langen Bällen. Auf diese Weise sollte nach 30 Minuten auch das überraschende 0:1 der Gäste fallen. Nach einer Flanke landete der Abpraller vor den Füßen von Hannes Maier, der ohne zu zögern abzog, den Ball direkt nahm und jubelnd abdrehte.

Aspach/Wildenau schuf im zweiten Durchgang weiter Fakten

Für Riegerting sollte es in der Folge noch schlimmer kommen. Gleich nach Wiederbeginn schuf Aspach erneut Fakten und erzielte das 0:2, Torschütze war der gut in Szene gesetzte Simon Reichinger. Selbiger sollte es nur fünf Minuten später wieder tun – erneut traf Reichinger, der den Spielstand damit auf 0:3 hochschraubte.

Dabei war Riegerting nicht untätig, beim Stand von 0:1 hatte man offensiv starke Momente, brachte damit die Gäste immer wieder ins Schwimmen, vermochte zunächst aber keinen Treffer zu erzielen. Das hob man sich für die Schlussminute auf, als Loris Hattinger mit seinem Tor zum 1:3 nur noch Ergebniskosmetik betreiben konnte.

Stefan Reichinger, Trainer Union Aspach/Wildenau:

„Wir haben gut verschoben, es mit langen Bällen probiert. Riegerting ist zwischenzeitlich schon noch sehr stark gekommen, da sind wir ein bisschen geschwommen, waren nicht so kompakt, es ist aber nicht so, dass sie sehr viele Chancen gehabt hätten. Wir haben von fünf Hundertern drei gemacht heute. Als ich nach zwei, drei Runden übernommen habe, war es schwierig, wir haben geschaut, dass wir die Mannschaft kopfmäßig wieder aufbauen, dass sie Selbstbewusstsein bekommt. Unser Problem ist, wenn wir das Spiel selbst machen müssen, sind wir nicht so gut drauf. Hier müssen wir im Winter ansetzten, dass wir vor allem spielerisch besser werden."

