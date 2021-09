Drei Tore für drei Punkte - Pattigham/Pramet mit 3:0-Derbysieg gegen Schildorn

Details Montag, 27. September 2021 13:03

Am Sonntagnachmittag erspielte sich USV Pattigham/Pramet vor 250 Zusehern in der "Baunti-Arena" einen souveränen 3:0-Derbysieg gegen SV Schildorn. Die Hausherren machten bereits in der ersten Spielhälfte alles klar.

Es stand also in der siebten Runde der 2. Klasse West das Derby zwischen USV Pattigham/Pramet und SV Schildorn am Sonntag auf dem Programm: Bereits in Spielminute vier trug sich Philipp Scherzer in die Torschützenliste ein. Oliver Danninger beförderte das Leder zum 2:0 für die Hausherren aus Pattigham/Pramet über die Linie (25.). Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als die Heimmannschaft ihren dritten Treffer durch Jakob Strobl nachlegte (42.). Referee Leopold Wagner beendete das Spiel, nachdem die zweite Hälfte gemessen an den Toren nicht mit dem ersten Spielabschnitt mitgehalten hatte. Die Heimmannschaft dominierte allerdings auch die zweite Spielhälfte mit zahlreichen Torchancen, konnte aber keinen weiteren Treffer mehr beitragen. Es blieb folglich bei einem souveränen 3:0-Derbysieg für USV Pattigham/Pramet, welcher sich bereits in der ersten Halbzeit sehr deutlich abgezeichnet hatte.







Der souveräne Derbysieger USV Pattigham/Pramet steht nach diesem dreifachen Punktegewinn weiterhin mit einem 21:11-Torverhältnis und 15 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz der 2. Klasse West. Die aktuelle Bilanz nach sieben Runden lautet: fünf Siege und zwei Niederlagen.



Gegner SV Schildorn hingegen rutschte mit dieser Niederlage auf den siebten Platz ab und befindet sich dort momentan mit einem 8:8-Torverhältnis und zehn Punkten. Die aktuelle Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen ist durchaus ausbaufähig.





2. Klasse West: USV Pattigham/Pramet – SV Schildorn, 3:0 (3:0)

4 Philipp Scherzer 1:0

25 Oliver Danninger 2:0

42 Jakob Strobl 3:0

