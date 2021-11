Riegerting verteidigt die Tabellenführung - 3:2-Sieg gegen Schildorn

Details Montag, 01. November 2021 09:47

Durch ein 3:2 holte sich UFC Riegerting in der Partie gegen SV Schildorn drei Punkte und behauptet somit zumindest kurzfristig die Tabellenführung der 2. Klasse West. Die Riegertinger wurden vor 140 Zuschauern im Eichenlaubstadion ihrer Favoritenrolle gerecht.

Die Führung des SV Schildorn stellte Peter Buttinger bereits in der ersten Spielminute sicher: Der Angreifer traf vor 140 Zuschauern per Elfmeter zum 1:0. Für das 1:1 von Riegerting zeichnete Andreas Augustin verantwortlich (13.). Bevor es in die Pause ging, hatte Martin Stockinger noch das 2:1 von Schildorn parat (43.). Und nur drei Minuten später glich Domink Piereder per Elfmeter für die Hausherren zum 2:2-Zwischenstand aus (46.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand als beide Teams den Gang in die Kabinen zur Halbzeitpause antraten. Nach Wiederanpfiff zur zweiten Spielhälfte durch Referee Edis Druzic brachte Michael Puttinger den Ball zum 3:2 zugunsten des Heimteams über die Linie (53.). Um die 74. Minute herum gab es immer wieder Spielunterbrechungen aufgrund einiger Fouls. Doch weder spielerisch noch ergebnistechnisch sollte sich hier noch etwas ändern: Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen Edis Druzic gewann der Tabellenführer gegen den SV Schildorn.

Riegerting bleibt Erster

Die drei ergatterten Zähler geben den Aufstiegshoffnungen von UFC Riegerting weitere Nahrung. Nur zweimal gab sich der UFC Riegerting bisher geschlagen. Die letzten Resultate der Riegertinger konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Trotz der Schlappe behält SV Schildorn den sechsten Tabellenplatz bei. Fünf Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto.

Der UFC Riegerting stellt sich am Samstag (14:00 Uhr) bei der Union Polling vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der SV Schildorn die ASKÖ Raika Ampflwang.

2. Klasse West: UFC Riegerting – SV Schildorn, 3:2 (2:2)

1 Peter Buttinger 0:1

13 Andreas Augustin 1:1

43 Martin Stockinger 1:2

46 Dominik Piereder 2:2

53 Michael Puttinger 3:2

