Mettmach überrascht Ampflwang mit 2:0-Sieg

Details Montag, 25. Oktober 2021 21:29

Obwohl die ASKÖ Raika Ampflwang auf dem Papier der klare Favorit war, musste der Gast gegen den UFC Mettmach eine überraschende 0:2-Pleite einstecken. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten der ASKÖ Ampflwang. Doch die Erwartungen erfüllten sich nicht.

Vor 100 Zuschauern markierte Mettmach das 1:0 (12.). Daniel Janus beförderte das Leder zum 2:0 des Heimteams über die Linie (27.). Den Grundstein für den Sieg über Ampflwang legte der UFC Mettmach bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.

Mettmach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Nach diesem Erfolg steht der UFC Mettmach auf dem zwölften Platz der 2. Klasse West. Mettmach fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für den UFC Mettmach, sodass man lediglich vier Punkte holte.

Nach zehn gespielten Runden gehen bereits 22 Punkte auf das Konto der ASKÖ Raika Ampflwang und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden zweiten Platz. Die gute Bilanz der ASKÖ Ampflwang hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Ampflwang bisher sieben Siege, ein Remis und zwei Niederlagen.

Am kommenden Samstag tritt Mettmach bei der Union Treubach/Roßbach an, während die ASKÖ Raika Ampflwang einen Tag später den SV Waldzell empfängt.

2. Klasse West: UFC Mettmach – ASKÖ Raika Ampflwang, 2:0 (2:0)

12 David Franz Viehboeck 1:0

27 Daniel Janus 2:0

