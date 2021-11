Zell/Pettenfirst seit fünf Spielen ohne Sieg - nach 2:4 gegen St. Johann/Walde

Details Sonntag, 07. November 2021 19:49

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto von Union St. Johann/Walde. Der Gast setzte sich mit einem 4:2 gegen SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst durch. Union St. Johann/Walde erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Die Führung des SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst stellte Philip Wenninger sicher. Der Angreifer traf vor 85 Zuschauern zum 1:0. Die Union St. Johann am Walde traf in der 18. Minute zum Ausgleich. Tobias Knauseder versenkte den Ball in der 24. Minute im Netz des SV Zell/Pettenfirst. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Simon Lechner bereits wenig später besorgte (28.). Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Stephan Forstenpointner brachte den Ball zum 3:2 zugunsten von St. Johann/Walde über die Linie (53.). In der 58. Minute sah David Wenninger bei den Hausherren für eine Unsportlichkeit die Gelb-Rote Karte. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Felix Jetzinger für einen Treffer sorgte (91.). Als der Schiedsrichter die Begegnung schließlich abpfiff, war Zell am Pett. vor heimischer Kulisse mit 2:4 geschlagen.

St. Johann/Walde verbessert sich tabellarisch

Das Heimteam musste schon 35 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Vier Siege, ein Remis und sieben Niederlagen hat der SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst derzeit auf dem Konto. Der SV Zell/Pettenfirst verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur einen Punkt ein. Union St. Johann/Walde holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Sechs Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat die Union St. Johann/Walde momentan auf dem Konto. Die letzten Resultate von Union St. Johann/Walde konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien. Union St. Johann/W. setzte sich mit diesem Sieg von Zell am Pett. ab und nimmt nun mit 19 Punkten den sechsten Rang ein, während der SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst weiterhin 13 Zähler auf dem Konto hat und den neunten Tabellenplatz einnimmt.

Beide Mannschaften verabschieden sich jetzt erst einmal in die Winterpause. Weiter geht es am 20.03.2022 für den SV Grün-Weiß Zell/Pettenfirst auf der eigenen Anlage gegen den ATSV Kohlgrube/Wolfsegg. Die Union St. Johann/Walde tritt am gleichen Tag beim UFC Mettmach an.

2. Klasse West: SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst – Union St. Johann am Walde, 2:4 (2:2)

13 Philip Wenninger 1:0

18 Harald Stempfer 1:1

24 Tobias Knauseder 1:2

28 Simon Lechner 2:2

53 Stephan Forstenpointner 2:3

91 Felix Jetzinger 2:4

