Waldzell schenkt Treubach/Roßbach fünf Tore ein

Details Sonntag, 13. März 2022 10:16

SV Waldzell fertigte die Union Treubach/Roßbach am Samstag vor 150 Zuschauern auf dem Sportplatz Waldzell nach allen Regeln der Kunst mit einem 5:0 ab. Stefan Birglechner gelang dabei ein Doppelpack.

Bei frühlingshaftem Wetter versenkte Michael Piller vor 150 Zuschauern auf dem Sportplatz Waldzell den Ball in der 24. Minute im Netz der Union Treubach/Roßbach. Stefan Birglechner brachte den Ball wenig später zum 2:0 zugunsten seiner Waldzeller über die Linie (37.). Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Halbzeitpause.



Birglechner trifft doppelt



Nach dem Wiederanpfiff steuerte Birglechner mit dem Tor zum 3:0 bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (63.). Kurz vor dem Schlusspfiff gab sich das Heimteam mit dem 3:0 aber noch lange nicht zufrieden: Florian Schwendmaier überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für den SV Waldzell (86.). Und nur drei Minuten später stellte Bernhard Hierandtner schließlich in der 89. Minute den 5:0-Sieg für den Spitzenreiter sicher. Schlussendlich verbuchten die Waldzeller gegen die Union Treubach/Roßbach einen überzeugenden 5:0-Heimerfolg und katapulierten sich damit auf den ersten Tabellenplatz der 2. Klasse West.

Nachdem der SV Waldzell hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist der Gastgeber somit weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil des SV Waldzell ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur elf Gegentore zugelassen hat. Mit dem Sieg knüpfte der SV Waldzell an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der SV Waldzell zehn Siege und ein Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte. Sechs Spiele ist es her, dass Waldzell zuletzt eine Niederlage kassierte.

Die Abstiegssorgen der Union Treubach/Roßbach sind nach der klaren Niederlage größer geworden. In dieser Saison sammelte die Union Treubach/Roßbach bisher vier Siege und kassierte acht Niederlagen, demzufolge steht man aktuell mit einem 29:33-Torverhältnis auf dem zehnten Platz.

Während der SV Waldzell am kommenden Sonntag die Union Reichersberg empfängt, bekommt es Union Treubach/Roßbach am selben Tag mit dem SV Schildorn zu tun.

2. Klasse West: SV Waldzell – Union Treubach/Roßbach, 5:0 (2:0)

89 Bernhard Hierandtner 5:0

86 Florian Schwendmaier 4:0

63 Stefan Birglechner 3:0

37 Stefan Birglechner 2:0

24 Michael Piller 1:0