Paukenschlag im Mühlviertel! SV Freistadt auf Trainersuche

Details Donnerstag, 28. Dezember 2023 13:18

Der SV Freistädter Bier absolvierte in der Bezirksliga Nord eine ordentliche Hinrunde, weiß in der Tabelle lediglich den souveränen Hebstmeister aus Eferding vor sich und überwintert als Zweiter mit Chancen auf einen Relegationsplatz. Im Mühlviertel war eine ruhige Winterpause geplant, doch kurz vor dem Weihnachtsfest gab Coach Stefan Hinterkörner, der beim SVF erst im Sommer die Verantwortung übernommen hatte, seinen Rücktritt bekannt, weshalb der Verein seit einigen Tagen Ausschau nach einem neuen Trainer hält. Die Freistädter haben nicht nur ihren Übungsleiter verloren, auch zwei Akteure stehen im neuen Jahr nicht mehr zur Verfügung.

Überraschender Rücktritt

"In der Winterpause war am Personalsektor eigentlich nichts geplant und sehen uns nicht nach möglichen Verstärkungen um. Gemeinsam mit Stefan Hinterkörner, der seit Sommer das Zepter schwingt und seither gute Arbeit geleistet hat, haben wir die Planungen für die Vorbereitung bzw. Rückrunde vorangetrieben, doch in der vergangenen Woche hat Stefan überraschend seinen Rücktritt erklärt. Hinterkörner und der Neo-Coach der Jungen Wikinger Ried, Julian Baumgartner, sind gute Bekannte, weshalb sich unser bisheriger Trainer zu einem Wechsel in die Regionalliga entschlossen hat und im Innviertel künftig als Co-Trainer tätig ist", begründet Sportchef Christian Weilguny den überraschenden Abgang des 45-jährigen Übungsleiters. "Auch wenn wir mit einem möglichen Kandidaten, der die Liga kennt, bereits Gespräche geführt haben, ist die Trainersuche noch nicht abgeschlossen und halten die Augen und Ohren weiterhin offen. Die Zeit drängt jedoch, da am 15. Jänner die Vorbereitung startet und der neue Coach das erste Training leiten soll bzw. muss".

Zwei Abgänge

In Freistadt hat sich in der Winterpause auch der Kader verändert. Während Routinier Patrick Werner zu Landesligist Naarn wechselt, kickt Elias Rechberger im Frühjahr wieder in Vorderweißenbach, wo der 19-Jährige bereits in der letzten Saison aktiv war. "Trotz der beiden Abgänge sehen wir uns nicht um adäquaten Ersatz um und werden im Winter, sollte sich nicht etwas Überraschendes ergeben, keine Transfers tätigen", verfolgt der Sportchef das Geschehen am Transfermarkt lediglich als interessierter Beobachter.