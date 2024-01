Union Arnreit mit solider Hinrunde und positiver Derby-Bilanz

Details Dienstag, 16. Januar 2024 13:49

Die Union M-TEC Arnreit kam stabil durch das letzte Jahr, holte im Frühjahr 14 Zähler und fuhr im Herbst immerhin 15 Punkte ein. Nach einem elften Rang in der vergangenen Saison der Bezirksliga Nord kamen die Mühlviertler in der aktuellen Hinrunde als Zehnter ins Ziel und sind erneut in der unteren Tabellenregion präsent. "Für uns geht es in jeder Saison vorwiegend darum, die Klasse zu halten. Im Vorjahr konnten wir dieses Vorhaben realisieren und sind auch heuer wieder auf einem guten Weg", erklärt Stürmer Kevin Aiglstorfer, der als stellvertretender Sektionsleiter und Nachwuchsleiter auch als Funktionär tätig ist.

Positive Auswärts-Bilanz, aber nicht erklärbare Heimschwäche

Elf der 15 bislang gesammelten Punkte fuhren die Kicker aus dem Bezirk Rohrbach in der Fremde ein, konnten von den sechs bisherigen Heimspielen aber nur ein einziges gewinnen. "In den letzten Jahren war es zumeist umgekehrt und können die aktuelle Heimschwäche nicht wirklich erklären. Dafür ist es auswärts ausgezeichnet gelaufen und werden auch in der Fremde von zahlreichen Fans unterstützt. Vor allem der 5:1-Sieg zum Herbstausklang in Haibach war ungemein wichtig und konnten uns mit diesen big points etwas Luft von der Abstiegszone verschaffen", so Aiglstorfer. "Wir haben eine solide Hinrunde absolviert, sind im Plansoll und demzufolge mit dem Abschneiden zufrieden. Über die erfolgreiche Derby-Bilanz freuen wir uns ganz besonders, konnten gegen Oepping und Lembach Siege feiern und haben gegen Hofkirchen ein Unentschieden erreicht". Während immerhin sechs Teams weniger Treffer erzielten, kassierten nur vier Mannschaften mehr Gegentore.

Keine Transfers - Trainingslager in Schielleiten

Am 26. Jänner wird im oberen Mühlviertel die Vorbereitung in Angriff genommen und am 3. Februar, gegen Altenfelden, das erste Testspiel bestritten. Neben zahlreichen Einheiten und weiteren Testspielen beinhaltet die Aufbauzeit auch ein Trainingslager, das Anfang März in Schielleiten abgehalten wird. Die Reise in die Steiermark wird das bewährte Personal antreten. "Wir arbeiten vorwiegend mit eigenen Leuten und bleiben dieser Philosophie weiterhin treu. Demzufolge werden wir auch in diesem Winter keine Transfers tätigen", erwartet Kevin Aiglstorfer weder Zu- noch Abgänge.

Herzblut und Mentalität

Auch wenn der "Strich" immerhin fünf Punkte entfernt ist, müssen die Mannen von Trainer Gerhard Ecker, der in Arnreit seit einem Jahr die Verantwortung trägt, im neuen Jahr hellwach sein. "Wir müssen die Abstiegszone im Auge behalten, demnach setzen wir alles daran, gut in die Rückrunde zu starten. Wir sind zuversichtlich, auch in diesem Jahr die Liga halten zu können, wollen um den Klassenerhalt aber nicht bis zum Schluss kämpfen zu müssen", meint Kevin Aiglstorfer. "Mit dem Sieg in Haibach haben wir Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle gefunden, streben im Frühjahr eine Rangverbesserung an und wollen am Ende auf einem einstelligen Tabellenplatz stehen. Ich denke, dass dieses Ziel ein realistisches ist, zumal unsere Spieler aufgrund der Verbundenheit zum Verein das Herzblut in die Waagschale werfen und mit der entsprechenden Mentalität ans Werk gehen".

Transferliste Bezirksliga Nord