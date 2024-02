Geplanter Trainerwechsel in Julbach - "Wollen Top-Drei-Platz behaupten"

Details Sonntag, 25. Februar 2024 11:08

Die Union Thaller Fassaden Julbach blickt auf ein sportlich erfolgreiches Jahr 2023 zurück, avancierte mit 28 Punkten zum besten Frühjahrs-Team der Bezirksliga Nord und sammelte im Herbst 23 Zähler. Nach einem dritten Rang in der vergangenen Saison überwintern die Mühlviertler auch in der aktuellen Spielzeit als Dritter. "Wir haben eine Präsenz im oberen Drittel der Tabelle angestrebt, konnten unser Vorhaben realisieren, sind auf einem guten Weg und überaus zufrieden", erklärt Sportchef Helmut Barth, der sich aktuell auf der Rückreise vom Trainingslager befindet.

5 Auswärtssiege und 10 Lauss-Tore

Die Kicker aus dem Bezirk Rohrbach verzeichnen eine ausgeglichene Heim-Bilanz, lieferten in der Fremde jedoch eine bärenstarke Performance ab und konnten von den sieben bisherigen Auswärtsspielen fünf gewinnen. "In der Vergangenheit war es zumeist umgekehrt und können uns die enorme Auswärtsstärke nicht wirklich erklären", so Barth. Während drei Teams öfter ins Schwarze trafen - Jakob Lauss zeichnete für zehn der insgesamt 24 Union-Treffer verantwortlich und führt gemeinsam mit Schweinbachs Marcel Pichler die Torschützenliste an - kassierten nur zwei Mannschaften weniger Gegentore. "Nach dem tollen Frühjahr hat auch im Herbst über weite Strecken alles gepasst und freuen uns über die erneute Präsenz im Vorderfeld der Tabelle", meint der Sportchef.

"Alter Bekannter" schwingt wieder das Trainerzepter

Trotz der ordentlichen Hinrunde wurde in Julbach der Trainer gewechselt. "Peter Hain hat im Sommer die Verantwortung übernommen. Es war mit ihm vereinbart, dass er die Mannschaft bis zum Winter betreut", spricht Helmut Barth von einem geplanten Trainerwechsel und freut sich, dass Anton Autengruber, der zuletzt in Waldkirchen tätig war, wieder an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt ist und seine zweite Amtszeit in Angriff genommen hat. Bis auf Philipp Schneeberger, der Torwart wechselte nach Neufelden, steht dem alten und neuen Coach ein unveränderter Kader zur Verfügung. "Wir haben uns nach möglichen Verstärkungen nicht wirklich umgesehen, zudem hat sich auch nichts ergeben, demzufolge haben wir keine Transfers getätigt", begründet Barth die ereignislose Übertrittszeit.

Erfolgreicher Testspiel-Auftakt und perfektes Trainingslager

Nach einer langen Winterpause und einem intensiven Heim-Programm bereiten sich die Julbacher seit rund drei Wochen auf die zweite Meisterschaftshälfte vor und konnten die beiden bisherigen Testspiele gewinnen: 4:1 gegen Hellmonsödt und 4:2 gegen Ulrichsberg/Klaffer. Am vergangenen Donnerstag schlugen die Kicker ihre Zelte im Salzburger Land auf und hielten in Wals ein Trainingslager ab. "Wir befinden uns gerade auf der Heimreise. In Wals haben wir perfekte Bedingungen vorgefunden und konnten ausgezeichnet trainieren. Die bisherige Vorbereitung is planmäßg verlaufen und sind auch verletzungsfrei geblieben", weiß der Sportchef.

Richtungsweisender Rückrundenstart

Der souveräne Herbstmeister aus Eferding spielt quasi in einer eigenen Liga und wird sich den Meistertitel wohl nicht nehmen lassen. Dahinter ist das Feld aber dicht gedrängt, demzufolge erwartet die Autengruber-Elf eine intensive und spannende Rückrunde. "Wir sind zuversichtlich, uns auch im neuen Jahr ordentlich präsentieren zu können und wollen den eroberten Top-Drei-Platz behaupten. Sollten wir eine ähnlich starke Rückrunde absolvieren können wie im Vorjahr, ist vielleicht sogar der Vizemeistertitel bzw. die Relegation möglich", meint Helmut Barth. "Der Rückrundenstart ist richtungsweisend, denn im ersten Match, in Haslach, ist ein direkter Konkurrent unser Gegner, geht es zum Auftakt um big points".

