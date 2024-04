Union Arnreit hält sich mit enorm wichtigem Sieg vom Relegationsplatz fern

Details Montag, 29. April 2024 09:47

Da die Union Altenberg am Samstag gegen den Fast-Meister aus Eferding einen Punkt holte, ist die Union Arnreit nur noch einen Punkt vom Relegationsplatz entfernt. Mit diesem Wissen wollen die Heimischen in Runde 20 der Bezirksliga Nord unbedingt drei Punkte einfahren. Gegner an diesem Sonntag sind die Steinprofis Oepping. Arnreit wusste in dieser Rückrunde bisher noch nicht zu überzeugen. Einem Sieg stehen fünf Niederlagen gegenüber. Die Oeppinger haben ihre letzten zwei Partien je 1:0 gewonnen und befinden sich im Mittelfeld der Rückrundentabelle. Mit einem Sieg kann man bis auf Platz drei vorrücken.

Viele hohe Bälle in Halbzeit eins - Kampf und Krampf im Derby

Bereits zu Beginn des ersten Durchgangs merkt man, dass die beiden Teams auf Sicherheit bedacht sind. So prägten in den ersten 20 Minuten viele lange Bälle und viele Zweikämpfe das Spielbild. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit waren es aber die Gäste, die besser ins Spiel kamen, jedoch ohne sich eine Top-Chance herauszuarbeiten. Im Laufe des Spiels kamen aber auch die Heimischen besser ins Spiel und erarbeiteten sich ein paar Halbchancen. In Minute 28 dürfen die Heimfans dann jubeln. Nach einem Eckball von links steigt Aiglstorfer am höchsten und köpft zur 1:0-Führung ein. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit gab es wiederum viele hohe Bälle und wenig bis keine Torchancen. So ging es mit einer knappen Führung in die Pause.

Oepping verpasst den Ausgleich - Arnreit nutzt die wenigen Gelegenheiten

Die Gäste aus Oepping wollten natürlich zum Ausgleich kommen und kamen wacher aus der Kabine. Nach etwa zehn Minuten im zweiten Durchgang haben dann die Oeppinger eine dicke Gelegenheit auf den Ausgleich. Nachdem sich zwei Arnreiter Verteidiger nicht einig waren, steht plötzlich Lackinger alleine vor dem Torwart. Keeper Neumüller bleibt allerdings cool und schnappt sich den Ball von Lackingers Füßen. In Minute 62 lässt Simader die Arnreiter Anhänger zum zweiten mal jubeln. Sein Distanzschuss aus etwa 20 Metern senkt sich hinter Goalie Harringer in die Maschen. 2:0! In der Folge konzentrierten sich die Arnreiter auf die Defensive, stand gut und ließ wenig zu. Alles klar machte Simader mit seinem Doppelpack in Minute 75. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld und einer anschließend schönen Kombination erreicht der Steckpass Arnreits Nummer 8. Simader bleibt vor dem Tor nervenstark und schiebt zur 3:0-Vorentscheidung ein. Weil Arnreit defensiv gut stand und offensiv nicht weiter nachlegen konnte beendete Schiedsrichter Erlinger die Partie beim Stand von 3:0.

Gerhard Ecker, Trainer Union Arnreit

"Ich finde, dass wir verdient gewonnen haben. Endlich haben wir uns für unsere vorherigen Leistungen auch belohnt. Leider konnten wir noch nicht die Ergebnisse einfahren, die wir uns erhofften. Es war ein wichtiger Schritt Richtung Klassenerhalt, sind jedoch noch nicht durch. Was uns auch auszeichnet ist, dass wir auch jedes Mal wieder aufstehen."

