Union Julbach: "Die Ungewissheit ist das größte Problem"

Nach einem erfolgreichen Start stolperte die Union Julbach durch den Herbst, sammelte in der Hinrunde nur zehn Punkte und ist von der Abstiegszone der Bezirksliga Nord lediglich aufgrund der besseren Tordifferenz getrennt. Nach einem Trainerwechsel - Thomas Boxleitner folgte Jochen Fröschl nach - wollte die Union im Frühjahr durchstarten, aufgrund der Corona-Krise musste der Spielbetrieb aber auch im oberen Mühlviertel eingestellt werden.

"Play Offs sind die beste Option"

"Auch wenn die Regierung richtig gehandelt hat, ist die aktuelle Situation ein Schmarrn. Aber es hilft nichts, wir müssen da durch und die Krise gemeinsam bewältigen", erklärt Sektionsleiter Helmut Barth, der bezüglich der aktuellen Saison jede Menge Fragezeichen ortet. "Keiner weiß, wann und wie es weitergeht, ist die Ungewissheit das größte Problem. Auch wenn es sich nur um eine Notlösung handelt, wären Play Offs die beste Option, könnte die Meisterschaft sportlich entschieden werden. Wenn im Sommer wieder gespielt werden kann, könnte man die Play Offs im Juli oder August austragen. Auch die Mitnahme der Punkte in die nächste Saison ist ein fairer Ansatz und somit denkbar, hundertprozentig anfreunden kann ich mich damit aber nicht. Da die komplette Annullierung der Saison in den Statuten verankert ist, befürchte ich, dass der Verband es sich einfach macht und in diese Richtung entscheidet. Wenn man bedenkt, was in Österreich in den letzten Wochen geschehen ist, sollte es den Verantwortlichen nicht schwer fallen, die Statuten zu ändern und eine für möglichst alle Vereine halbwegs faire Entscheidung zu treffen".

Neuer Besen kehrt gut - gelungene Vorbereitung

Unter Neo-Coach Boxleitner waren die Mühlviertler auf einem guten Weg und blickten der entscheidenden Phase der Meisterschaft hochmotiviert und zuversichtlich entgegen. "Thomas Boxleitner hat bislang ausgezeichnete Arbeit geleist und eine alte Weisheit bestätigt, wonach ein neuer Besen gut kehrt", ist Barth von den Qualitäten des neuen Übungsleiters überzeugt. "In der Aufbauzeit wurde intensiv gearbeitet. Auch das Trainingslager am Faaker See war exzellent. Zum einen waren die Bedingungen ausgezeichnet, und zum anderen war das Camp zum Kennenlernen von Trainer und Mannschaft sehr hilfreich", weiß der Sektionsleiter. "Die Testspiele haben gezeigt, dass wir am richtigen Weg waren. Vor allem beim Sieg gegen Landesligist Blau-Weiße Jungs war die Leistung unserer Mannschaft hervorragend. Das Team war topvorbereitet und bestrebt, im Frühjahr das Ruder herumzureißen".

Zugang:

Thomas Boxleitner, Trainer (Deutschland)

Abgänge:

Jochen Fröschl. Trainer (?)

Markus Riener (Union Bad Leonfelden)

Testspiele:

5:2 gegen Blau-Weiße Jungs Linz (LLO)

2:0 gegen Union Dorf/Pram (LLW)

7:0 gegen Union Neustift/Oberkappel (1N)

1:7 gegen SK Schärding (LLW)

