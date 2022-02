Kaderumbruch bei der TSU Wartberg/Aist – Die Neuen im Check

Details Sonntag, 27. Februar 2022 11:27

Schon Mitte November gab die TSU Wartberg/Aist, aktueller Tabellenletzter der Bezirksliga Nord, bekannt, dass man mit Coach Tomislav Proleta einen Nachfolger für Matej Pavlovic, von dem man sich einvernehmlich getrennt hatte, gefunden hat. Der 35-jährige Proleta war zuvor bei der SPG Wilhering/Mühlbach engagiert und kann durch seine Arbeit beim TSV Ottensheim auf eine dreijährige Erfahrung in der Bezirksliga Nord zurückblicken. Aber auch der Kader wurde einschneidenden Veränderungen unterzogen. Fünf Abgängen stehen ebenso viele Neuzugänge gegenüber.

Qualitativ hochwertige Rückkehrer

Mit Maximilian Wögerer und David Mauß kehren zwei Akteure zum Verein zurück, bei dem sie die ersten fußballerischen Schritte gesetzt haben. Durch jeweilige Top-Ausbildungen bei namhaften Stationen besitzen sie nun das Potential, die Qualität des Kaders sofort anzuheben und der TSU Wartberg/Aist umgehend weiterzuhelfen. Der 21-jährige Wögerer war für mehrere Nachwuchsteams der SPG Pregarten aktiv. Zudem sammelte er Erfahrungen in der Kampfmannschaft genannten Vereins. Eine Top-Ausbildung genoss der Defensivakteur in der Akademie Linz – ein Umstand, der zweifelsohne einst den Weg ins U15-Nationalteam ebnete. Auch David Mauß verstärkt fortan wieder die Reihen Wartbergs. Die Vita des 17-Jährigen umfasst Engagements im Nachwuchs des LASK und von Blau-Weiß Linz. Nun will er bei der TSU Wartberg/Aist die ersten Schritte im Erwachsenenfußball setzen.

Landesliga-Debüt mit 15 Jahren

Ein weiterer überaus spannender Spieler, der im Frühjahr das Wartberger Trikot überstreifen wird, ist Manuel Janko. Der 19-Jährige, der aus dem Nachwuchs seines Heimatorts Alberndorf stammt, war seit 2017 für die Union Katsdorf aktiv, wo er bereits mit 15 Jahren sein Debüt in der Landesliga Ost feierte. Weitere Einsätze in erwähnter Spielklasse kamen in den Folgejahren dazu. Dem technisch versierten Mittelfeldakteur lagen in der Wintertransferperiode gleich mehrere Angebote vor. Schlussendlich entschied er sich aber aufgrund des guten Mannschaftsklimas, des Trainerteams und des Umfelds für die TSU. Den Kader verstärkten außerdem der 23-jährige Christoph Lehner, der aus der 1. Klasse Nord-Ost von der Union Rainbach/M. kommt, und der 28-jährige Harald Fragner, welcher nach längerer verletzungsbedingter Pause sein Comeback feiert.

Duo zieht es nach Pregarten

Fünf Akteure werden im Frühjahr indes nicht mehr zur Verfügung stehen. Es handelt sich hierbei um Mathias Lehner, Stefan Schützenhofer (beide zur SPG Pregarten 1b), Daniel Ennikl, Rene Tischberger (beide Karriereende) sowie Manuel Golser (zum USK Anif).