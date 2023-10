Simader-Doppelpack beschert Union Arnreit ersten Heimsieg

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 09:41

In der achten Runde der Bezirksliga Nord stand das Kräftemessen zwischen der Union M-TEC Arnreit und der Union Lembach auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Tabellenzehnten und dem Viertplatzierten waren die Gäste zu favorisieren, zumal die Arnreiter in den letzten vier Heimspielen drei Niederlagen einstecken mussten. Doch sechs Tage nach einem 2:0-Erfolg in Oepping platzte bei den Mannen von Trainer Gerhard Ecker vor heimischer Kulisse der Knoten, behielten Kapitän Manfred Gahleitner und Co. am Samstagnachmittag mit 2:0 die Oberhand und feierten in der aktuellen Saison den ersten Heimsieg. Die Mühlparzer-Elf hingegen wartet in der Fremde seit bereits 25. März vergeblich auf ein Erfolgserlebnis und konnte im siebenten Auswärtsspiel in Folge keinen "Dreier" einfahren.

Simader bringt Hausherren in Front

Rund 300 Besucher bekamen von Beginn an ein umkämpftes und offenes Match zu sehen. Die Partie verlief über weite Strecken ausgeglichen, nach dem Sieg am vergangenen Wochenende agierten die Hausherren jedoch mit entsprechendem Rückenwind und verzeichneten in Halbzeit eins ein Chancenplus - Kevin Aiglstorfer und Jakob Simader konnten gute Möglichkeiten aber nicht nutzen. Als es bereits nach einem torlosen ersten Durchgang aussah, brandete in der M-TEC Arena kurz vor der Pause doch noch Jubel auf - nach einer gelungenen Arnreiter Kombination auf der linken Seite war Simader mit einem Lupfer erfolgreich, fixierte der 19-jährige Niederwaldkirchener den 1:0-Halbzeitstand.

"Man of the Match" macht Sack zu

Auch nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Smolinski begegneten sich die Teams mit offenem Visier, war beiden Mannschaften anzusehen, unbedingt punkten zu wollen. Mit der Führung im Rücken hatte die Ecker-Elf das Geschehen weitgehend unter Kontrolle, wenngleich die Lembacher nichts unversucht ließen, das Blatt zu wenden. Bei der besten Chance der Gäste strich ein Schuss von Fabian Lohr knapp am Arnreiter Kasten vorbei. Der aktive Kevin Aiglstorfer war stets gefährlich, das 31-jährige Arnreiter Eigengewächs konnte zwei gute Chancen aber nicht nutzen. Nach 80 Minuten avancierte Simader endgültig zum "Man of the Match", als der Jung-Kicker nach einer Balleroberung der Heimischen auf der rechten Seite nicht zu halten war, Gästegoalie Markus Schinkinger umkurvte und das Leder zum 2:0-Endstand einschob.

Gerhard Ecker, Trainer Union Arnreit:

"Wir haben in einem engen Match einen ungemein wichtigen Dreier eingefahren, zudem war der Sieg nicht unverdient. Auch wenn wir uns mit dem zweiten Sieg in Folge von den hinteren Plätzen etwas Luft verschaffen konnten, liegt in der ungemein ausgeglichenen Liga, in der eigentlich jeder jeden schlagen kann, ein weiter Weg vor uns. Mit dem frischgetankten Selbstvertrauen ist aber vielleicht auch am kommenden Samstag, im schweren Auswärtsspiel gegen die starken Hofkirchener, ein Punktgewinn möglich".

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.