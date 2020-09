Wahnsinniges Hin und Her: Ottensheim erringt in Unterzahl einen Punkt gegen Putzleinsdorf [Video]

Details Samstag, 19. September 2020 20:40

Für den TSV Ottensheim ging es in der sechsten Runde der Bezirksliga Nord nach Rohrbach. Die Union Putzleinsdorf war vor 120 Zuschauern Gastgeber dieses Kräftemessens. Für die Gäste zählt weiterhin jeder Punkt, wenn man sich endlich vom Tabellenende lösen will. Putzleinsdorf spielt bisher eine ausgeglichene Saison und steht daher standesgemäß im Mittelfeld der Tabelle. Trotz Unterzahl gelang dem TSV noch der späte Ausgleich, womit man einen weiteren Punkt gegen den Abstieg sammeln konnte.

Drei Tore in drei Minuten

Zu Beginn übernahmen die Hausherren die Kontrolle und erspielten sich früh erste Möglichkeiten. Schließlich führte die Überlegenheit auch zur relativ schnellen Führung: In der 13. Minute verwandelte Matyas Markytan einen Elfmeter und brachte die Heimischen in Front. Bei der Union freute man sich noch über die Führung, da fiel schon der Ausgleich. Der Stadionsprecher beendete gerade die Durchsage für das 1:0, da wurde Tobias Höglinger links auf die Reise geschickt. Die Nummer zehn der Gäste zog nach innen und zirkelte das Spielgerät wunderschön ins lange Eck. Doch damit nicht genug: keine 60 Sekunden später drehten die Äuswertigen die Partie. Direkt nach dem Anstoß wurde die Kugel zurückgespielt, wo sich ein Abwehrspieler der Putzleinsdorfer einen fatalen Fehler leistete. Alexander Wögerbauer war nicht bei der Sache und passte die Kugel direkt in die Füße des heranbrausenden Kristijan Ascic. Dieser nahm das Geschenk dankend an und schob zur 1:2 Führung ein.

Tor TSV Ottensheim 13

Ottensheim kämpft in Unterzahl um den Punkt

Die Heimischen starteten den zweiten Durchgang mit dem Ausgleich. Keine zwei Minuten waren gespielt, da brachte Wolfgang Ranetbauer die Kugel genau auf Markytan, der zum Ausgleich traf. Und die Hausherren machten munter weiter. In Minute 53 drehten sie die Partie wieder zu ihren Gunsten: ein langer Ball aus der Abwehr wurde an der Mittellinie per Kopf verlängert, David Berger durchblickte die Situation am schnellsten und war auf und davon. Das Tor war anschließend reine Formsache für den erst 16-Jährigen. Für Ottensheim kam es aber noch dicker, als Torschütze Ascic wegen Beleidung vom Platz gestellt wurde. Trotz Unterzahl kämpften die Gäste weiter um den Punkt, und in Minute 80 trugen die Bemühungen schließlich Früchte: Nico Winkler knallte einen Freistoß aus gut 20 Metern an die Querlatte, ehe Kapitän Höglinger abstaubte. Damit machte Höglinger nicht nur seinen zweiten Treffer, sondern sorgte auch für den 3:3 Endstand.

Tomislav Proleta, Trainer TSV Ottensheim:

“Das Ziel waren drei Punkte, das haben wir leider nicht erreicht. Vom Spielverlauf her sind wir froh über den Punkt, mit ein wenig mehr Cleverness und fertigspielen der Aktionen hätten wir die drei Punkte holen können. Wir haben uns leider durch Dummheiten selbst geschwächt, auch in Hinsicht auf die nächsten Spiele. Das positive war aber, das wir mit einem Mann weniger gekämpft und geackert haben, wo die eingewechselten Spieler ihren Beitrag dazu geleistet haben. Wir haben gegen Ende noch viel riskiert, sehr zu Lasten meines Herzens und meiner Nerven. Vom Spielverlauf her ein glückliches X für uns, vom Kampfgeist muss ich meiner Mannschaft ein Lob aussprechen. Wir werden weiter hart daran arbeiten den ersten Dreier einzufahren, im Idealfall gleich nächste Woche gegen Haibach.“

Die Besten:

Union Putzleinsdorf: Matyas Markytan (ST)

TSV Ottensheim: Frederik Bauer (ZM)

