Gallneukirchen in Topform - keine Zweifel am Sieg gegen Hofkirchen [Video]

Details Samstag, 24. Oktober 2020 21:50

Der SV Gallneukirchen empfing am Samstagnachmittag die TSU Hofkirchen im Mühlkreis um die elfte Runde der Bezirksliga Nord zu bestreiten. In Arnreit gab es für die Hausherren zuletzt einen Punkt zu holen, wodurch man zwar einen Platz verloren hat, jedoch weiterhin ganz vorne mit dabei ist. Die Gäste konnten zu Hause gegen Freistadt nicht richtig Fuß fassen und mussten sich geschlagen geben, verweilen aber weiterhin im Mittelfeld der Tabelle. Auch in diesem Kräftemessen konnte die Wiesinger-Elf nicht in Fahrt kommen, dafür wussten die Mannen von Michael Mehlem auf ganzer Strecke zu überzeugen.

Gallneukirchen überzeugt

Die Heimischen zeigten ab der ersten Minute, dass sie heute den Sieg einfahren wollten. Durch starkes Pressing und guter Zweikampfführung ließen sie ihren Gast erst gar nicht ins Spiel finden. So fiel nach nur sieben Minuten der erste Treffer: die Offensivfraktion der Gallneukirchner setzte die Gästeabwehr beim rausspielen unter Druck und zwang diese zum Fehler. Anschließend ging es über die rechte Seite, der Ball kam zur Mitte und Markus Beneder konnte die Flanke mit einem Flugkopfball verwerten. Das zweite Tor ließ ebenfalls nicht lange auf sich warten. Gästekeeper Klaus Aichbauer parierte einen verlängerten Freistoß, jedoch genau vor die Füße von Adnan Midzic, der nur noch danke sagte. Der Flügelspieler hatte aber noch nicht genug und legte wenig später mit einem schönen Schuss ins lange Eck seinen zweiten Tagestreffer. Nach dieser fulminanten Anfangsphase ließen die Hausherren ihren Gast aber wieder etwas atmen und so blieb es bis zur Pause beim 3:0.

Tor SV Gallneukirchen 5

Sieg in trockenen Tüchern

Sekunden nach der Pause war die Schonzeit aber wieder vorbei – Gallneukirchen sorfte für das 4:0. Robert Hartl schlug einen Freistoß nahe der Mittellinie in die Box der Hofkirchner, dort wird das Spielgerät per Kopf quergelegt und Michael Schinagl perfekt serviert. Zwischendurch kamen auch die Gäste vor den gegnerischen Kasten, Lukas Kürnsteiner kam jedoch nicht ins Schwitzen. So verging die Zeit und die Zuschauer sahen erneut einige Chancen der Hausherren, ehe Schinagl in Minute 65 erneut zuschlug: nach einem Eckball stieg der Stürmer am höchsten und köpfte das runde Leder wuchtig in die Maschen. Anschließend kam es noch zu einigen Chancen, auch Hofkirchen kam das ein oder andere Mal vor das Tor der Heimischen. Tore fielen im Britannia Park jedoch keine mehr. Somit fuhr der SV Gallneukirchen am Ende einen imposanten 5:0 Sieg ein.

Michael Mehlem, Trainer SV Gallneukirchen:

„Es war ein top Spiel von uns heute, nicht nur vom Ergebnis, sondern auch von der Umsetzung. Es war von hinten bis vorne eine sensationelle Leistung der Mannschaft. Wir haben alles was wir uns vorgenommen haben umsetzen können. Höchstverdient und auch wenn es komisch klingt, wenn wir noch ein oder zwei Tore mehr gemacht hätten, könnten sie auch nichts sagen. Wir haben in der Defensive absolut nichts zugelassen. Es ist schwierig ein 5:0 widerzuspiegeln, es war einfach eine top Leistung und es macht richtig Freude mit dieser Mannschaft zu arbeiten. Wir sind hochzufrieden.“

Die Besten:

SV Gallneukirchen: Pauschallob