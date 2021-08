Keine Tore zum Auftakt - Lembach und Gallneukirchen trennen sich torlos!

Details Freitag, 13. August 2021 23:17

Zum Auftakt der Saison 2021/22 trafen in der Bezirksliga Nord die beiden ehemaligen Landesligisten Union Lembach und der SV Gallneukirchen aufeinander. Beide Teams haben sich im vergangenen Transferfenster punktuell verstärkt. Während Lembach den dribbelstarken Jonas Pechmann von UFC Rohrbach-Berg verpflichtete, verstärkten sich die Gäste im Sommer mit dem 19-jährigen Torhüter Nino Bresnig von ATSV Stadl-Paura. Dieser sammelte bereits Erfahrung bei den FC Juniors OÖ. Die Zuseher erwarteten ein spannendes Match in Runde eins, mussten sich aber nach der langen Fußballpause mit einem torlosen Unentschieden begnügen.

Nach knapp einem Jahr ohne Meisterschaftsspiel nahmen sich beide Mannschaften viel vor, wollten im direkten Duell mit einem der Meisterschaftsfavoriten den ersten Dreier einfahren. Besser ins Spiel fanden zunächst die Gäste aus Gallneukirchen. Lembachs Torhüter Markus Schinkinger musste in den ersten 20 Minuten bei einigen Chancen sein Können aufweisen. Zunächst scheiterte Adnan Midzic nach einem guten Solo am heimischen Schlussmann. Kurz darauf fand auch Michael Schinagl im Eins-gegen-Eins seinen Meister in Schinkinger. Danach verlor das Spiel etwas an Fahrt - beide Mannschaften neutralisierten sich im Mittelfeld und das Match plätscherte vor sich hin.

Lembach jubelt zu früh



Kurz vor dem Seitenwechsel jubeln die Heimischen nach einem Freistoß von Manuel Schmerda über den Führungstreffer. Felix Hofmann steht goldrichtig und köpft zum 1:0 ein. Doch lange hielt der Jubel der Fangemeinde nicht an. Schiedsrichter Christoph Desch lässt den Freistoß wiederholen, da der Ball noch nicht freigegeben wurde. Somit ging es torlos in die Kabinen. Lembachs Trainer Manfred Mittermayr reagierte bereits zur Pause auf die schwache Vorstellung seiner Elf und versuchte mit Bernhard Timpner und Martin Schinkinger frischen Wind in die Partie zu bringen. Doch auch mit den beiden neuen Kräften gelang den Heimischen nicht mehr viel. Die Gäste aus Gallneukirchen hielten gut dagegen, liesen kaum Torchancen zu. Erst in der Schlussviertelstunde kam bei den Lembacher Fans noch einmal Hoffnung auf, als zunächst Manuel Schmerda knapp scheiterte. Den Matchball in Minute 88 hatte Jakob Pechmann am Fuß. Der Stürmer der Gastgeber sollte an diesem Tag aber ebenfalls kein Glück haben und verzog die letzte Chance des Spiels knapp. Schlussendlich hatten sich beide Mannschaften zum Saisonauftakt mehr erhofft, blieben aber jeweils unter ihren Erwartungen.

