SV Hellmonsödt erkämpft sich Punkt in Altenberg!

In der achten Runde der Bezirksliga Nord war die Union Altenberg Gastgeber für den SV Hellmonsödt. Die Gäste lagen vor der achten Runde nur auf Tabellenrang 11 und wollten unter Neo-Coach Daniel Matischek unbedingt den ersten Dreier einfahren. Die Heimelf hingegen startete sehr gut in die Saison. Mit 14 Punkten aus 7 Spielen stand die Seyr-Elf vor der achten Runde auf Tabellenrang 3 und wollte nach der gestrigen Niederlage von Union Julbach den Abstand zum Tabellenersten etwas verkürzen.

Altenberg mit besserem Start, doch Hellmonsödts geht in Führung

Bereits in den ersten zehn Minuten zeigte der Tabellendritte im Derby, dass er von Beginn an mit Tempo zum Erfolg kommen wollte. Gleich nach dem Anpfiff hatten die Gäste Glück, als Gierlinger nur Aluminium traf. Kurz darauf musste Hellmonsödts Tormann bei einem Abschluss von Dominik Seyr sein ganzes Können aufzeigen, um seine Mannschaft vor einem frühen Rückstand zu bewahren.

In der 16. Minute gingen die Gäste nach einem völlig misslungenen Abstoß in Führung. Hellmonsödts Angreifer Mario Riener schaltete schneller als die Heimdefensive und erzielte mit einem strammen Abschluss das 0:1.

Die Seyr-Elf lies dies aber nicht auf sich sitzen und erzielte eine Minute später postwendend den Ausgleichstreffer. Simon Mayr blieb im Eins-gegen-Eins-Duell mit Hellmonsödts Tormann nervenstark. Mit diesem Ergebnis schickte Schiedsrichter Klaus Edlmayr die Mannschaft in die Kabinen.

Früher Treffer für Altenberg in Halbzeit zwei

Auch nach dem Seitenwechsel war die Heimmannschaft spielbestimmend und erzielte in der 51. Minute die Führung durch Matthäus Gierlinger. Danach hätte der Tabellendritte mit mehreren Chancen den entscheidenden Treffer erzielen müssen, brachte den Ball aber nicht am starken Gästetorwart Seyr vorbei.

Die Bestrafung dafür folgte zehn Minuten vor dem Ende. Mit der ersten richtigen Torchance in der zweiten Hälfte konnte Danninger den Ausgleich für den SV Hellmonsödt erzielen. In der Nachspielzeit hatte die Union Altenberg zwar noch die Chance auf den Siegestreffer, doch am Ende blieb es beim 2:2 Unentschieden.

Erwin Seyr (Trainer Union Altenberg): "Wir haben begonnen, wie aus der Pistole geschossen. Chancen über Chancen, die wir leider nicht genutzt haben. Wie es im Fußball dann eben ist, haben wir das Tor, das wir vorne nicht gemacht haben, hinten bekommen. Ich habe bereits mit einigen Zusehern gesprochen - anscheinend ein klares Abseitstor. Danach sind wir gut zurückgekommen, haben aber in der zweiten Hälfte wieder die Chancen aufs 3:1 ausgelassen. Hellmonsödt hat bis zum Schluss gekämpft und sich aufgrund der kämpferischen Leistung den Punkt auch verdient. Spielerisch hätten wir aber den Dreier sicher genauso verdient gehabt. So ist es im Fußball - ein Derby ist eben immer eine eigene Sache - es war eine super Stimmung mit vielen Zusehern."

