Union Altenberg feiert klaren 5:0 Heimsieg gegen TSV Ottensheim!

Details Freitag, 22. Oktober 2021 21:49

Im Freitagabendmatch traf in der elften Runde der Bezirksliga Nord die Union Altenberg vor eigenem Publikum auf den TSV Ottensheim. Die Ausgangslagen könnten nicht verschiedener sein. Während die Union Altenberg bisher einen unglaublich starken Herbst spielt und mit 16 Punkten aus zehn Spielen im Tabellenmittelfeld steht, kämpft die Popa-Elf mit nur fünf Punkten gegen die Abstiegsplätze. Nach dem Derbysieg gegen SV Gallneukirchen, bei dem ein Fehler im Spielbericht passierte und der damit verbundenen 0:3 Wertung durch den Fußballverband wollte die Seyr-Elf sofort wieder Punkte einsammeln, um den Anschluss an die Tabellenspitze wieder herzustellen. In einem torreichen Spiel setzte sich am Ende der Favorit vor den eigenen Fans klar durch.

Drei Tore vor der Halbzeit

Die Heimmannschaft startete von Beginn weg druckvoll und hatte viele Torchancen. Tore gelangen der Seyr-Elf in den ersten 35 Minuten aber keine. Die Zuseher glaubten bereits an eine torlose erste Hälfte, doch dann gelang Mathias Ramerstorfer ein Doppelschlag. In der 36. Spielminute erzielte der Flügelspieler die Führung für die Heimmannschaft. Nur eine Minute später, quasi direkt nach dem Anstoß legte Ramerstorfer erneut nach und erhöhte auf 2:0. Bevor Schiedsrichterin Linda Thieme die Mannschaften in die Kabinen schickte, gelang Felix Koller noch der dritte Treffer und damit bereits die Vorentscheidung vor dem Pausenpfiff.

Union Altenberg auch nach der Halbzeit spielbestimmend

Auch nach dem Seitenwechsel lies die Heimelf tempomäßig nicht nach und setzte die Popa-Elf erneut mächtig unter Druck. Ein weiterer Treffer gelang der Union Altenberg aber erst 15 Minuten vor dem Ende. Erneut war es der Mann des Spiels, Mathias Ramerstorfer, mit seinem dritten Treffer zum 4:0! Den Endstand fixierte Dominik Peyrl mit dem Schlusspfiff, der nach einem Abpraller per Kopf noch auf 5:0 für die Union Altenberg erhöhte. Durch den Sieg klettert die Union Altenberg vorerst auf Rang 3 der Tabelle, während TSV Ottensheim weiterhin im Tabellenkeller feststeckt.

Erwin Seyr (Trainer Union Altenberg): "Ein ganz klarer Heimsieg meiner Mannschaft, der auch noch höher ausfallen hätte können. Wir sind von Beginn an gut in das Spiel gestartet und waren immer spielbestimmend. In der Anfangsphase ist das Spiel noch ein wenig dahin geplätschert, doch nach dem ersten Treffer ging es dann Schlag auf Schlag und wir haben die Treffer super herausgespielt. Ein Pauschallob an meine Mannschaft zu dieser starken Leistung. Vorallem möchte ich heute aber auch Mathias Ramerstorfer für seine Leistung hervorheben! Nach der schwierigen Woche mit dem harten Punkteverlust am grünen Tisch hat meine Mannschaft die richtige Reaktion gezeigt. Das Thema der vergangenen Woche ist abgehackt!

