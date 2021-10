TSU Wartberg/Aist knüpft der Union Vorderweißenbach einen Punkt im Nachtragsspiel ab!

Details Dienstag, 26. Oktober 2021 18:00

Im Nachtragsspiel der dritten Runde der Bezirksliga Nord traf die Union Vorderweißenbach vor eigenem Publikum auf die TSU Wartberg/Aist. Während die Gäste mit einem Auswärtssieg die rote Laterne an TSV Ottensheim abgeben wollten, hatte sich die Heimmannschaft vorgenommen, mit einem Dreier in der Tabelle bis auf Rang fünf hochzuklettern. Am Ende trennten sich die beiden Mannschaften in einem spannenden Spiel mit einem Unentschieden!

Wartberg geht mit Anpfiff in Führung, Vorderweißenbach dreht das Spiel noch vor der Pause

Kaum hatte Schiedsrichter Thomas Pusch die Partie der dritten Runde angepfiffen, musste der Stadionsprecher bereits die Führung der Gäste durchgeben. Nach einer Flanke von Lukas Frauenberger nickte Christoph Kasbauer zur frühen Führung ein. Danach plätscherte das Spiel ohne viele Torchancen bis zur 17. Minute dahin. Denn ab diesem Zeitpunkt nahm die Heimmannschaft das Spiel immer mehr in die Hand und kam zu ersten Chancen. Zunächst vergab Pavel Svoboda nach einem starken Spielzug noch, doch zwei Minuten später jubelten die Fans der Union Vorderweißenbach bereits über den Ausgleich. Wendelin Anton Wolfmayr lies Gästekeeper Bernhard Weiss mit einem starken Abschluss in die linke untere Ecke keine Chance. Nur neun Minuten später jubelte die Krieg-Elf erneut. Adrian Gregus verwertete nach einem guten Spielzug seinen Abschluss per Innenstange zur verdienten 2:1 Führung. In der 35. Minute wäre den Gästen beinahe der Ausgleich gelungen, doch nach einem Gestocher behielt Heimgoalie Daniel Vogl die Übersicht und reagierte mit einer starken Parade goldrichtig. Quasi mit dem Pausenpfiff hatten die Heimfans erneut den Jubelschrei bereits auf den Lippen. Der Abschluss von Josef Prihoda landete aber am Querbalken und so schickte Schiedsrichter Pusch die Mannschaften mit einer knappen 2:1 Führung in die Pause.

Gäste erzielen Ausgleich in der Schlussviertelstunde

Nach dem Wiederanpfiff hätte die Union Vorderweißenbach beinahe auf 3:1 erhöht, doch Florian Schwarzinger verzog den Abschluss und so blieb es vorerst beim knappen 2:1. Danach kamen die Gäste immer besser ins Spiel und zu mehreren Torchancen. Auch die Heimelf hatte gute Chancen das Spiel zu entscheiden. Vor allem die vergebene Topchance von Pavel Svoboda in der 67. Minute sollte noch ein Nachspiel haben. In der 77. Spielminute gelang dem bisherigen Tabellenschlusslicht nämlich der überraschende Ausgleichstreffer. Trainer Manuel Mayrhofer machte bei seinen Wechseln Alles richtig. Der eingewechselte Stefan Schützenhofer setzte sich auf der Seite gut durch und legte quer auf den Joker Florian Dollhäubl, der sich für seine Einwechslung bedankte und den Ausgleich zum 2:2 herstellte. Danach wurde das Spiel nochmals härter, sodass der Schiedsrichter mehrmals die gelbe Karte zeigen musste. Tore gelangen aber auf beiden Seiten keine mehr und so gab die TSU Wartberg/Aist durch den Punktgewinn im Nachtragsspiel die rote Laterne wieder zurück an TSV Ottensheim. Die Union Vorderweißenbach nimmt hingegen auf dem 8. Tabellenplatz der Bezirksliga Nord Platz.

Manuel Mayrhofer (Trainer TSU Wartberg/Aist): "Ein flottes und gutes Spiel mit offenem Visier beider Mannschaften. Es ging Auf und Ab. Die Legionäre der Heimmanschaft machten uns das Leben natürlich schwer. Am Ende haben wir uns den Punkt aber meiner Meinung nach verdient!"

