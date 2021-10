Tabellenführer siegt knapp mit 1:0 gegen SV Hellmonsödt!

Details Samstag, 23. Oktober 2021 18:30

Im Zuge der elften Runde der Bezirksliga Nord empfing der Tabellenführer Union Julbach den Tabellenzehnten SV Hellmonsödt. Die Mannschaft von Daniel Matischek wollte auswärts unbedingt überraschen, um sich vom Tabellenende entscheidend abzusetzen. Dagegen hatte die Union Julbach natürlich einiges entgegenzusetzen. Nach der Zurückeroberung des Platzes an der Sonne, wollte die Boxleitner-Elf mit einem Dreier die starke Hinrunde fortführen. Am Ende konnte sich der Favorit in einem ereignisreichen Match knapp mit 1:0 durchsetzen.

Frühe Führung für den Tabellenführer

In den ersten zehn Minuten waren beide Mannschaften bemüht, sich auf den Gegner einzustellen und das Spiel plätscherte vor sich hin. Doch in der 13. Spielminute ging der Tabellenführer in Führung. Nach einem Gestochere im Strafraum behielt Felix Schauberger die Übersicht und nutzte die Einschussgelegenheit eiskalt aus. Die Gäste liesen sich aber nicht hängen, spielten immer wieder gute Aufbauaktionen, doch der letzte Pass sollte nicht gelingen. In der 28. Minute musste Gästekeeper Seyr seine Mannschaft mit einer Glanztat vor einem höheren Rückstand bewahren, als nach einer Ecke beinahe das 2:0 gefallen wäre. Nachdem die Gäste aus einigen Halbchancen nicht zum Erfolg kamen, schickte Schiedsrichter Stephan Bauer die beiden Teams mit einer knappen Führung der Heimmannschaft zum Pausentee.

Buchmaier hält Elfmeter und Sieg fest

Nach dem Wiederanpfiff erwischte die Matischek-Elf den besseren Start und hätte in der 52. Minute beinahe den Ausgleich erzielt, doch Heimgoalie Daniel Buchmaier zeichnete sich mit einer Glanzparade aus. Knapp eine halbe Stunde vor dem Ende schwächten sich die Gäste dann auch noch selbst. Kapitän Maximilian Schwarz wurde nach mehrfachem Foulspiel mit der gelb-roten Karte vom Feld geschickt. Nur vier Minuten später stand Schiedsrichter Bauer erneut im Mittelpunkt. Nach einem Trikotzupfer von Schauberger entschied der Unparteiische folgerichtig auf Elfmeter für Hellmonsödt. Torhüter Daniel Buchmaier erriet die richtige Ecke und hielt die Führung für den Spitzenreiter erneut fest. Trotz der Unterzahl wurden die Gäste immer stärker und hatten kurz vor dem Ende noch eine riesen Chance auf den Ausgleich. Die Union Julbach konnte sich aber bei ihrem starken Keeper bedanken, der an diesem Tag nicht zu überwinden war, denn am Ende blieb es bei dem knappen Heimsieg der Boxleitner-Elf.

Thomas Boxleitner (Trainer Union Julbach): "Ein glücklicher Sieg muss man ehrlicherweise zugeben. Hellmonsödt war trotz der Unterzahl sehr gut im Spiel und hatte auch in der ersten Hälfte die eine oder andere gefährliche Chance. Sie haben gut umgeschaltet und uns immer wieder unter Druck gesetzt. Man spricht immer von dreckigen Siegen - so einen haben wir heute gefeiert."

