Sieben Tore in Lembach! Union Altenberg setzt sich auswärts knapp durch!

Details Samstag, 30. Oktober 2021 20:36

In der vorletzten Runde der Bezirksliga Nord traf die Union Altenberg am Samstagnachmittag auswärts auf die Union Lembach. Während die Union Lembach mit einem Spiel weniger vor dem Spiel in der Tabelle auf Rang 6 platziert war, hatte die Union Altenberg zwei Punkte mehr am Konto und die damit um zwei Plätze bessere Platzierung. Beide Mannschaften wollten das 6-Punkte-Spiel für sich entscheiden, doch am Ende gelang dies nur den Gästen aus Altenberg.

Blitzstart der Gäste

Die Union Altenberg startete wie aus der Pistole geschossen und hatte bereits in der ersten Minute die erste Topchance des Spiels. Lembachs Keeper Schinkinger konnte den starken Abschluss noch zur Ecke klären. Doch die Ecke sollte dann die frühe Führung der Seyr-Elf bringen. Nach der Ecke köpfelte Mayr zunächst an den Pfosten, den Nachschuss drückte Dominik Seyr reaktionsschneller als die heimische Defensive über die Linie. Danach kam die Union Lembach immer besser ins Spiel und hatte einige Halbchancen. Der Ausgleichstreffer gelang aber erst nach knapp einer halben Stunde. Nach einem langen Ball von Felix Hofmann war Thomas Richtsfeld allein auf weiter Flur und lies sich die Chance auf das 1:1 nicht entgehen. Nur fünf Minuten später lies Richtsfeld seine Mannschaft erneut jubeln. Nach einer gut getretenen Ecke von Jonas Pechmann nickte die Nummer 13 zur Führung der Lembacher ein. Kurz vor der Pause hätte beinahe Mathias Ramerstorfer noch für Altenberg ausgeglichen, doch der Ball konnte noch zur Ecke geklärt werden. Somit schickte Schiedsrichter Denthaner die beiden Teams mit einer knappen Führung der Heimmannschaft in die Kabinen.

Altenberg auch in Halbzeit zwei sofort hellwach

Auch nach dem Seitenwechsel waren die Gäste sofort hellwach. Die Halbzeitsansprache dürfte der Seyr-Elf noch einmal das nötige Selbstbewusstsein mit auf den Platz gegeben haben. Quasi mit der ersten Chance nach dem Pausentee gelang der Union Altenberg erneut ein Treffer. Matthias Ramerstorfer nutzte seine Gelegenheit aus und glich zum 2:2 aus. Nur drei Minuten später ging die Union Altenberg dann auch gleich noch in Führung. Nach einem Fehler in Lembachs Abwehrreihe schaltete Dominik Seyr blitzschnell um und verwertete zur 2:3 Führung. In der 65. Minute ging es munter weiter. Dieses Mal erziele die Heimmannschaft erneut den Ausgleich. Jonas Pechmann flankte in die Mitte und Altenbergs Torhüter faustete sich den Ball ins eigene Tor. In der 78. Spielminute gelang der Seyr-Elf dann der entscheidende Treffer. Nach starker Einzelaktion setzte sich Simon Mayr gegen die schläfrige Defensivreihe der Heimelf durch und erzielte das 3:4. Lembach versuchte danach noch auf den Ausgleich zu drücken, doch der Treffer bleib auch aufgrund starker Paraden von Gästekeeper Tobias Landl aus, der seinen Fehler damit ausbessern konnte.

Erwin Seyr (Trainer Union Altenberg): "Wir sind super ins Spiel gestartet. Nach der Führung wurde Lembach aber immer stärker und hätte sich heute sicher ein Unentschieden verdient gehabt. Wir haben nach der Pause wieder super losgelegt und das Spiel gedreht. Am Ende hatten wir gegen eine starke Mannschaft auch ein wenig das Glück auf unserer Seite. Die gelbe Karte gegen Goalgetter Seyr schmerzt heute aber ein wenig, weil er uns nächste Woche in Freistadt fehlen wird."

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!