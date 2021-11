TSU Wartberg/Aist erkämpft sich Punkt gegen die Union Arnreit!

Details Samstag, 06. November 2021 18:35

In der letzten Runde der Herbstsaison in der Bezirksliga Nord traf TSU Wartberg/Aist vor eigenem Publikum auf die Union Arnreit. Während die Heimelf mit einem Sieg die rote Laterne abgeben wollte, nahmen sich die Gäste im letzten Spiel von Trainer Thomas Dollhäubl einen Sieg vor. Gelungen ist der Sieg keiner Mannschaft, denn die Teams trennten sich mit einem 2:2 Unentschieden.

TSU Wartberg mit Blitzstart

Kaum hatte Schiedsrichter Michael Rumetshofer die Partie angepfiffen, jubelte die Heimmannschaft bereits über den Führungstreffer durch Kasbauer. In der 13. Minute hatten die Gäste durch Jonas Mittermayr die Ausgleichschance, doch sein Schuss ging knapp über die Latte. Der Treffer hingegen gelang der Heimmannschaft fünf Minuten später. Nach einer Ecke konnte Arnreit den Ball nicht entscheidend klären. Rene Tischberger reagierte am schnellsten und drückte das Leder über die Linie. Die Antwort der Gäste lies aber nicht lange auf sich warten. Nur acht Minuten später fiel nach einem Freistoß ein Eigentor zum 2:1. Noch vor der Halbzeit gelang der Dollhäubl-Elf der Ausgleich. Erneut war es ein Standard der zu einem Treffer führte. Nach einer Ecke kam Kevin Aiglstorfer ungehindert zum Kopfball und verwertete diesen ohne Probleme. Aiglstorfer erzielte damit bereits seinen achten Saisontreffer. Mit dem 2:2 schickte der Schiedsrichter die beiden Mannschaften in die Kabinen zum Pausentee.

Keine Tore in Halbzeit zwei

Gleich nach dem Wiederanpfiff hatte die Heimelf die Möglichkeit erneut in Führung zu gehen. Arnreits Torhüter zeichnete sich gegen Kasbauer aber mit einer starken Parade aus. In der 73. Minute wäre die Union Arnreit beinahe in Führung gegangen, als ein Gästeangreifer alleine aufs Tor zulief. Der Abschluss fiel aber zu schwach aus und so blieb es beim 2:2. Durch das Unentschieden bleibt TSU Wartberg/Aist mit sieben Punkten am Tabellenende, hat aber kommendes Wochenende im Nachtragsspiel gegen die Union Lembach noch die Chance, die rote Laterne weiterzureichen. Die Union Arnreit hingegen steht nach der Herbstsaison mit 20 Punkten auf Rang 6.

Thomas Dollhäubl (Trainer Union Arnreit): "Alles in Allem ein gerechtes Unentschieden. Wir haben den Start leider verschlafen und sind mit einem Rückstand ins Spiel gestartet. Wartberg war bei den Eckbällen extrem stark und immer wieder gefährlich. Wir haben uns aber nicht aufgegeben und uns noch vor der Halzbeit zurückgekämpft. In der zweiten Halbzeit war es ein Spiel mit offenem Visier auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten hätte der entscheidende Treffer fallen können. Daher geht der Punkt so in Ordnung."

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!