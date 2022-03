Union Putzleinsdorf siegt gegen Vorderweißenbach souverän und nimmt Revanche!

Details Sonntag, 20. März 2022 12:13

Die Union Putzleinsdorf erreichte vor knapp 200 Zusehern einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen Vorderweißenbach. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Das Hinspiel in Runde 1, das 3:0 geendet war, hatte seinen Sieger mit Vorderweißenbach gefunden. Dementsprechend war Putzleinsdorf auf Revanche aus.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Putzleinsdorf bereits in Front. Rene Aichbauer markierte in der dritten Minute die Führung. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten.



Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: David Berger schnürte einen Doppelpack (48./67.), sodass die Union Putzleinsdorf fortan mit 3:0 führte. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee gewann das Heimteam gegen die Union Wippro Vorderweißenbach.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte die U. Putzleinsdorf im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Wer Putzleinsdorf besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 13 Gegentreffer kassierte die Union Putzleinsdorf. Mit dem Sieg baute Putzleinsdorf die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte die U. Putzleinsdorf acht Siege, drei Remis und kassierte erst drei Niederlagen.

Bei Vorderweißenbach präsentierte sich die Abwehr angesichts 33 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (29). Die Gäste finden sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Fünf Siege, ein Remis und acht Niederlagen hat Vorderweißenbach momentan auf dem Konto.

In Fahrt ist die Union Wippro Vorderweißenbach aktuell beileibe nicht, was eine Bilanz von vier sieglosen Spielen am Stück zweifelsfrei beweist. Bei der Union Putzleinsdorf dagegen läuft es mit momentan 27 Zählern wie am Schnürchen.

Am nächsten Sonntag reist die U. Putzleinsdorf zum SV Hellmonsödt, zeitgleich empfängt Vorderweißenbach die Union Königswiesen.

Bezirksliga Nord: Union Putzleinsdorf – Union Wippro Vorderweißenbach, 3:0 (2:0)

3 Rene Aichbauer 1:0

48 David Berger 2:0

67 David Berger 3:0