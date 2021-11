Torloses Derby: Union Putzleinsdorf und Herbstmeister Union Julbach trennen sich mit 0:0!

Details Samstag, 06. November 2021 18:27

In der letzten Runde der Bezirksliga Nord vor der Winterpause kam es noch einmal zu einem Bezirksderby im oberen Mühlviertel. Die Union Putzleinsdorf empfing den Herbstmeister Union Julbach. Die Boxleitner-Elf musste in zwölf Spielen bisher erst eine Niederlage hinnehmen und setzte sich bereits fünf Punkte vom ersten Verfolger SV Freistadt ab. Die Union Putzleinsdorf spielte bisher ebenfalls eine starke Saison und stand vor dem letzten Spiel auf Rang 3. Beide Mannschaften nahmen sich für das Derby einen Sieg vor, doch am Ende trennten sich die Mannschaften torlos.

Torhüter halten Null fest

Der Tabellenführer aus Julbach legte sofort mit Vollgas los und hatte kurz nach dem Anpfiff die erste Großchance. Nach einer Ecke kam Stöger frei zum Kopfball doch Putzleinsdorfs Torwart Fabian Magauer konnte mit einem guten Reflex den Ball von der Linie kratzen und hielt seine Mannschaft im Spiel. Danach entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Die Union Putzleinsdorf wurde immer stärker und hatte kurz vor der Pause die Riesenmöglichkeit auf den Führungstreffer. Union Julbachs Torwart Daniel Buchmaier zeigte aber einmal mehr, warum seine Mannschaft die beste Defensive der Liga stellt und blieb im Eins-gegen-Eins-Duell Sieger. Im Gegenzug hätte Julbach beinahe die Führung erzielt, doch wieder konnte Fabian Magauer ohne Probleme klären. Somit schickte Schiedsrichter Oberlaber die beiden Mannschaften torlos in die Kabinen.

Keine Tore in Halbzeit zwei

Auch nach dem Seitenwechsel gelang beiden Mannschaften kein Treffer mehr. In der 66. Minute hätte Jakob Lauss beinahe die Gäste jubeln lassen. Sein Abschluss fiel aber zu ungenau aus und bereitete Fabian Magauer keine Probleme. Danach plätscherte das Spiel vor sich hin. Beide Mannschaften gaben sich in der Schlussphase mit dem Unentschieden zufrieden und konnten keine zwingenden Chancen mehr herausspielen. Durch das Unentschieden überwintert die Union Putzleinsdorf auf Rang vier der Tabelle, während die Union Julbach mit 32 Punkten als Herbstmeister sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger SV Freistadt ins Frühjahr mitnimmt.

Thomas Boxleitner (Trainer Union Julbach): "Meiner Meinung nach ein gerechtes Unentschieden. Die Zuseher bekamen heute ein Spiel zweier Mannschaften mit gutem Niveau zu sehen. Putzleinsdorf war in der ersten Hälfte stärker, wir meiner Ansicht nach in der zweiten Hälfte. Trotz allem können wir auf einen super Herbst zurückschauen und freuen uns über sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger."

