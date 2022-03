Abstiegskracher Hofkirchen vs. Wartberg endet mit Remis

Details Sonntag, 20. März 2022 13:12

Die TSU Hofkirchen im Mühlkreis und die TSU Wartberg/Aist teilten sich an diesem Spieltag vor 150 Zusehern die Punkte. Das Match endete mit einem 1:1. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Im Hinspiel hatte die TSU Hofkirchen/M. bei Wartberg/Aist triumphiert und einen 1:0-Sieg für sich beansprucht.

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Hofkirchen i.M. geriet in der 52. Minute ins Hintertreffen. Das 1:1 der Heimmannschaft bejubelte Fabian Mairhofer (76.). Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich die TSU Hofkirchen im Mühlkreis und die TSU Wartberg/Aist schließlich mit einem Remis.

Die TSU Hofkirchen/M. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Im Angriff von Hofkirchen i.M. herrscht Flaute. Erst 15-mal brachte die TSU Hofkirchen im Mühlkreis den Ball im gegnerischen Tor unter. Die sportliche Misere – in den letzten elf Spielen gelang der TSU Hofkirchen/M. kein einziger Sieg – hat ein Abstürzen im Tableau zur Folge. Aktuell liegt Hofkirchen i.M. nur auf Rang 13.

Wartberg/Aist ist seit drei Spielen unbezwungen.

Mit diesem Unentschieden verpasste der Gast die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Dafür ging es in der Tabelle nach unten auf den zwölften Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Während die TSU Hofkirchen im Mühlkreis am kommenden Sonntag die DSG Sportunion Altenberg empfängt, bekommt es die TSU Wartberg/Aist am selben Tag mit der Union Thaller Fassaden Julbach zu tun.

52 Paul Schmollmueller 0:1

76 Fabian Mairhofer 1:1