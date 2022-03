Doppelschlag von Simon Mayr trifft Union Arnreit hart!

Details Sonntag, 20. März 2022 20:51

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von der DSG Sportunion Altenberg und der Union M-TEC Arnreit, die mit 2:1 endete. Überzeugen konnte die Union Altenberg dabei vor allem in der zweiten Spielhälfte. Im Hinspiel hatten sich die Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden getrennt. Zum "Man of the Match" avancierte Simon Mayr.

In der 16. Minute ging die Union Arnreit in Front. Thomas Grubhofer war es, der vor 300 Zuschauern zur Stelle war. Altenberg war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Simon Mayr schockte die Union M-TEC Arnreit und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für die DSG Sportunion Altenberg (62./74.). Die Gäste wollten die Führung lange Zeit nur verwalten und das war in Summe zu wenig. In der Folge vergaben die Heimischen noch gute Möglichkeiten auf das 3:1. Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen feierte die Union Altenberg einen dreifachen Punktgewinn gegen die Union Arnreit.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Altenberg im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen der Gastgeber stets gesorgt, mehr Tore als die DSG Sportunion Altenberg (33) markierte nämlich niemand in der Bezirksliga Nord. Die Union Altenberg weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, vier Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Mit vier Siegen in Folge ist Altenberg so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Nach 14 absolvierten Begegnungen nimmt die Union M-TEC Arnreit den siebten Platz in der Tabelle ein. Fünf Siege, fünf Remis und vier Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Die letzten Auftritte waren mager, sodass die Union Arnreit nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Am nächsten Sonntag reist die DSG Sportunion Altenberg zur TSU Hofkirchen im Mühlkreis, zeitgleich empfängt die Union M-TEC Arnreit den UFC Haibach ob der Donau.

Bezirksliga Nord: DSG Sportunion Altenberg – Union M-TEC Arnreit, 2:1 (0:1)

16 Thomas Grubhofer 0:1

62 Simon Mayr 1:1

74 Simon Mayr 2:1