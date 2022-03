Krise hält an: Lembach seit sechs Spielen sieglos - Ottensheim siegt 2:1!

Details Samstag, 26. März 2022 10:14

Mit einem Tor Unterschied endete diese Freitagabend-Partie, die Ottensheim vor 200 Zusehern mit 2:1 gegen Lembach für sich entschied. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Geleitet wurde das Spiel von Regionalliga-Schiedsrichter Florian Eidenberger. Spiele zwischen diesen beiden Mannschaften waren zuletzt ein klarer Fall für Lembach. Der letzte Ottensheimer Punktgewinn stammt aus dem Jahr 2016, der letzte Sieg gelang Ottensheim 2014. Das Hinspiel endete mit 4:0 für Lembach.

Lembach beginnt druckvoll und findet bereits in der zweiten Spielminute die erste Doppelchance durch Jakob Pechmann und Bernhard Timpner vor. In der vierten Spielminute landet ein Freistoß von Medjedovic in den Armen von Schlussmann Markus Schinkinger. Nur zwei Minuten später verschätzt sich Tormann Alexander Baum nach einem Eckball, der Fersler von Hintringer landet aber nicht im Tor. Jonas Witzersdorfer stellt dann für Ottensheim die Weichen auf Sieg, als er in Minute 16 mit dem 1:0 zur Stelle ist. In der 22. Minute finden die Gäste die Möglichkeit auf das 0:2 vor: Jakub Dranga kommt völlig frei zum Kopfball, trifft den Ball aber nicht richtig. In der 29. Minute fällt der durchaus verdiente Ausgleich für die Heimischen, als ein von der Mauer abgefälschter Freistoß von Manuel Schmerda den Weg ins Tor findet. Nach 34 Minuten befördert Jakub Dranga (Ottensheim) den Ball aus spitzem Winkel ins Tor, die Fahne des Assistenten ist aber oben. Bis zur Pause fällt kein weiteres Tor mehr, sodass das Ergebnis von 1:1 noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten.

In der zweiten Halbzeit gibt es dann Elfmeter für die Gäste, Sergiu Cristian Balc bleibt cool und trifft zum 2:1 zugunsten des TSV Ottensheim (48.). In weiterer Folge gibt es Chancen hüben wie drüben, ein Tor will aber nicht mehr gelingen. In der 93. Minute kann Torhüter Baum noch einen einen starken Distanzschuss von Lohr entschärfen, es bleibt aber beim 1:2. Erstmals seit 2014 gewinnt Ottensheim gegen Lembach und verschärft damit die Krise der Heimischen.

Lembach mit mehr Ballbesitz in der Schlussphase, es fehlen aber die zwingenden Torchancen Klaus Draxler, Ticker-Reporter

Lembach findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Der Gastgeber verbuchte insgesamt fünf Siege, drei Remis und sieben Niederlagen. Die Union Lembach taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der TSV Ottensheim im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zehnten Tabellenplatz. Mit erschreckenden 35 Gegentoren stellt Ottensheim die schlechteste Abwehr der Liga. Der TSV Ottensheim bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, drei Unentschieden und acht Pleiten. Die letzten Resultate von Ottensheim konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Während Lembach am kommenden Sonntag den SV Hellmonsödt empfängt, bekommt es der TSV Ottensheim am selben Tag mit dem SV Freistädter Bier zu tun.

Bezirksliga Nord: Union Lembach – TSV Ottensheim, 1:2 (1:1)

48 Sergiu Cristian Balc 1:2

29 Manuel Schmerda 1:1

16 Jonas Witzersdorfer 0:1