Dreierpack! Markytan schießt Union Putzleinsdorf zu Pflichtsieg

Details Sonntag, 08. Mai 2022 09:59

Am 21. Spieltag der Bezirksliga Nord empfing die Union Putzleinsdorf den TSV Ottensheim. Im Duell zwischen dem Zweitplatzierten und dem Tabellenzehnten ging es am Samstagabend für beide Teams um wichtige Punkte. Die seit 9. Oktoiber 2021 ungeschlagenen Mannen von Trainer Adis Mujkanovic wurden ihrer Favoritenrolle gerecht, nach einem 6:0-Kantersieg im Hinspiel gab sich die Union auf eigener Anlage aber mit einem 3:1-Erfolg zufrieden. Die Putzleinsdorfer feierten im achten Rückrundenmatch den sechsten Sieg und mischen nach dem dritten "Dreier" in Serie weiterhin im Titelkampf an vorderster Front mit. Der TSV hingegen ist nach der zweiten Pleite binnen Wochenfrist vom "Strich" nur durch einen einzigen Punkt getrennt.

Mujkanovic-Elf mit Blitzstart

Die heimischen Fans unter den knapp 200 Besuchern hatten bereits in der Anfangsphase reichlich Grund zur Freude. Obwohl die Union einige Spieler vorgeben musste, dominierte die Mujkanovic-Elf von Beginn an das Geschehen und schlug nach nur fünf Minuten zu. Nach einem Fehler im Ottensheimer Spielaufbau sah Matyas Markytan, dass Gästegoalie Jeroen Huysmans weit vor seinem Kasten stand und bezwang den Keeper mit einem Heber aus rund 30 Metern. Wenige Minuten später war auf den Union-Torjäger erneut Verlass. Nach einem Stanglpass von der rechten Seite verfehlte David Berger den Ball, Markytan stand aber goldrichtig und stellte auf 2:0. Mit der klaren Führung im Rücken beschränkte sich der Titelaspirant auf das Verwalten des Ergebnisses. Die Putzleinsdorfer nahmen den Fuß vom Gas und produzierten zahlreiche Fehlpässe, dennoch hatten die Hausherren Spiel und Gegner unter Kontrolle und brachten den Vorsprung in die Pause.

"Man of the Match" schnürt Dreierpack

Wie am Beginn der Partie wusste der Tabellenzweite auch nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Hinterhölzl zu gefallen. Die Union legte den Vorwärtsgang ein und kreierte einige dicke Chancen, mit deren Verwertung haperte es jedoch. Nach rund einer Stunde avancierte Markytan endgültig zum "Man of the Match". Nach einer Ecke von rechts war der 25-jährige Tscheche, der seit knapp vier Jahren in Putzleinsdorf kickt, aus kurzer Distanz erfolgreich und durfte sich zu seinem 19. Saisontreffer beglückwünschen lassen. Damit war die Messe endgültig gelesen. Die Gästeelf von Coach Eduard Popa war längst geschlagen, in Minute 83 durfte sich der TSV aber zumindest über den Ehrentreffer freuen, als Dino Medjedovic nach einem kurz abgespielten Freistoß aus 20 Metern abzog und mit einem strammen Schuss den 3:1-Endstand besiegelte.

Adis Mujkanovic, Trainer Union Putzleinsdorf:

"Wir konnten den angestrebten Pflichtsieg einfahren, den tollen Lauf fortsetzen und sind im Titelkampf weiterhin mittendrin und voll dabei. Ab sofort richten wir jedoch den Fokus auf das anstehende Derby in Lembach und werden am kommenden Wochende versuchen, für unsere bislang letzte Niederlage Revanche zu nehmen".