Blitzsaubere Frühjahrs-Weste! SV Gallneukirchen feiert in Überzahl zweiten Rückrunden-Sieg

In der Bezirksliga Nord kam es in der 15. Runde im Aufeinandertreffen zwischen dem SV Gallneukirchen und der TSU Hofkirchen/M. zum Duell zweier Nachbarn aus der Mitte der Tabelle. Eine Woche nach einem klaren 4:1-Erfolg in Wartberg/Aist behielt die Heimelf von Coach Michael Mehlem auch am Samstagnachmittag mit 2:0 die Oberhand, feierte im zweiten Rückrundenspiel den zweiten Sieg und ist seit bereits fünf Partien ungeschlagen. Die Hofkirchener hingegen konnten im gleichen Zeitraum keinen "Dreier" einfahren, gingen nach einem 1:0-Heimsieg im Hinspiel leer aus und ergatterten in den letzten fünf Runden lediglich drei Punkte.

Ereignisarme 45 Minuten

Im Britannia Park entwickelte sich zunächst ein ereignisarmes Match, bekamen rund 150 Besucher zwei nervöse Mannschaften zu sehen. Das Spiel verlief zwar ausgeglichen, im Spielaufbau unterliefen beiden Teams jedoch zahlreiche Fehler. Demzufolge waren in Halbzeit eins rassige Strafraumszenen nicht wirklich auszumachen. Einmal tauchte die Gästeelf von Trainer Peter Wiesinger gefährlich vor dem Gehäuse der Heimischen auf, nach einem Ausflug von SVG-Schlussmann Lukas Kürnsteiner sprang für die Hofkirchener aber nichts Zählbares heraus. Nach 45 Minuten ging es mit einem dem Spielverlauf entsprechenden 0:0 in die Pause.

Gäste nur noch zu zehnt

Fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Lukas Schüttengruber, Aufregung im Britannia Park. Nach einem Tackling sah der bereits verwarnte Tamas Sarközi erneut Gelb, musste Hofkirchens neuer Legionär aus Ungarn nach einer doch etwas harten Ampelkarte vorzeitig unter die Dusche. Die Mehlem-Elf wusste die numerische Überzahl zu nutzen und erarbeitete sich fortan ein klares Übergewicht. Die dezimierten Gäste agierten taktisch jedoch überaus geschickt und verteidigten gut.

Torjäger bringt Mehlem-Elf in Front - SVG-Joker sticht mit erstem Ballkontakt

Nach 70 Minuten hatten die heimischen Fans den Torschrei schon auf den Lippen, bei einer Dreifach-Chance fand der Ball aber nicht den Weg in den TSU-Kasten - letztendlich scheiterte Kapitän Taner Kalem an Gästegoalie Klaus Aichbauer. Am Beginn der Schlussviertelstunde zappelte das Leder dann aber doch in den Maschen. Nach einer Flanke und einer Kopfballverlängerung von Michael Schinagl stand Michael Danninger goldrichtig - der 27-jährige Torjäger versenkte die Kugel im Eck und stellte mit seinem zehnten Saisontreffer auf 1:0. Die Blau-Weißen hatten die Siegerstraße erreicht und ließen sich davon nicht mehr abbringen. In der Nachspielzeit stach dann auch noch ein Gallneukirchener Joker. Bei einem Konter der Hausherren tanzte Danninger einen Gegenspieler aus und legte das Spielgerät in den Rückraum, ehe der ebenerst eingewechselte Julian Lindner, der nach einem Gastspiel in Tragwein in der Winterpause zu seinem Stammverein zurückgekehrt war, mit seinem ersten Ballkontakt den 2:0-Endstand besiegelte.

Roland Lindner, Sektionsleiter SV Gallneukirchen:

"Wir hatten in der ersten Halbzeit einige Probleme, dann hat uns aber der Hofkirchener Platzverweis in die Karten gespielt und konnten einen aufgrund der Steigerung nach der Pause verdienten Sieg feiern. Mit dem zweiten Dreier in Folge konnten wir uns von der gefährlichen Tabellenregion vielleicht schon entscheidend entfernen. Wir freuen uns über den perfekten Rückrundenstart, aber es läuft schon seit dem Ende der Hinrunde ausgezeichnet und sind seit bereits fünf Spielen ungeschlagen".

