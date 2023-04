Späte Tore bescheren Union Lembach zweiten 5:2-Sieg binnen sechs Tagen

Details Samstag, 01. April 2023 11:13

In der Bezirksliga Nord stand zum Auftakt der 16. Runde die Begegnung zwischen der Union Lembach und der Union Wippro Vorderweißenbach auf dem Programm. im Duell zwischen dem Fünftplatzierten und dem Tabellenzehnten waren die Mannen von Trainer Christian Atzgerstorfer zu favorisieren, zumal die Lembacher im Hinspiel einen 4:3-Auswärtserfolg feiern konnten. Die Hausherren gaben jedoch im zweiten Durchgang eine 2:0-Führung aus der Hand, ehe die Lembacher Torfabrik im Finish auf Hochtouren lief und Kapitän Felix Hofmann und Co. sechs Tage nach einem 5:2-Sieg in Julbach mit dem gleichen Ergebnis die Oberhand behielten. Die Kicker aus Vorderweißenbach bewiesen am Freitagabend Moral, zogen am Ende aber klar den Kürzeren und mussten die bereits achte Saisonniederlage einstecken.

Schürz nimmt Geschenk von Gästegoalie Engel an

Rund 200 Besucher bekamen von Beginn an aggressive und präsente Hausherren zu sehen. Nach rund zehn Minuten durften sich die heimischen Fans über den Führungstreffer freuen. Beim versuchten Abschlag entglitt Gästegoalie Rene Engel der Ball, die Neuerwerbung vom FC Wels bekam das Leder im Nachfassen unter Kontrolle, stand dabei jedoch außerhalb des Strafraumes - den daraus resultierenden Freistoß versenkte Stefan Schürz. Mit der Führung im Rücken blieben die Lembacher am Drücker, klare Chancen waren aber Mangelware. Die Gästeelf von Coach Andreas Prammer tauchte einmal gefährlich vor dem gegnerischen Kasten auf, nach einem Abpraller scheiterte Pavel Svoboda jedoch an Lembach-Schlussmann Markus Schinkinger. Da nach einem Distanzschuss von Lembachs Bernhard Timpner die Kugel an die Latte klatschte, blieb es bis zur Pause bei der knappen 1:0-Führung der Heimischen.

Lembach-Kapitän trifft zur vermeintlichen Vorentscheidung - Vorderweißenbacher Doppelschlag

Die Gäste hatten sich für den zweiten Durchgang viel vorgenommen, doch kaum hatte Schiedsrichter Hinterhölzl das Match wieder angepfiffen, schlug es zum zweiten Mal an diesem Abend im Vorderweißenbacher Gehäuse ein. Nach einer weiten Freistoßflanke von der linken Seite und einem Zuspiel von Schürz, hatte Kapitän Hofmann keine Mühe, das Leder einzuschieben. Die Prammer-Elf fand zwar zusehends besser ins Spiel, die Hausherren kontrollierten aber das Geschehen, hatten in Minute 57 mit einem erneuten Aluminiumtreffer jedoch Pech. Die Lembacher suchten die Entscheidung, konnten die eine oder andere Chance aber nicht nutzen. Am Beginn der Schlussviertelstunde schlugen die Gäste eiskalt zu. Zunächst war es Svoboda, der einen Flankenball des eingewechselten Fabian Schimpl ins lange Eck verlängerte. 120 Sekunden später missglückte Lembach-Keeper Schinkinger ein Abschlag, Philipp Haiböck fackelte nicht lange, überhob den Goalie aus rund 40 Metern und stellte auf 2:2.

Hinterleitner schnürt Doppelpack

Die Prammer-Elf hatte Moral bewiesen und einen Rückstand wettgemacht, die Gäste standen im Finish aber sehr hoch und wurden dafür gnadenlos bestraft. Zunächst wurde Stefan Hinterleitner mit einem weiten Pass in Szene gesetzt, der Torjäger bewahrte die Ruhe und gab Keeper Engel das Nachsehen. Kurz danach war die Messe endgültig gelesen, als Fabian Lohr Hinterleitner bediente, Vorderweißenbachs Mario Weindl beim Zweikampf ausrutschte und Lembachs 39-jähriger "Knipser" mit seinem bereits 18. Saisontreffer den Sack zumachte. In der Schlussminute stach dann auch noch ein Joker - der ebenerst eingewechselte Julian Weidinger zog am linken Strafraumeck ab und brachte den Ball zum 5:2-Endstand im langen Eck unter.

Harald Birngruber, Sektionsleiter Union Vorderweißenbach:

"Die Lembacher waren über weite Strecken agressiver und bissiger, dennoch hat unsere Mannschaft, trotz vielen Ausfällen, tolle Moral bewiesen und in Summe eine ansprechende Leistung abgeliefert. Aktuell haben wir nicht nur mit Verletzungen, sondern auch mit einer knackigen Auslosung zu kämpfen, denn am Ostermontag ist mit dem UFC Eferding das nächste Top-Team unser Gegner".

