UFC Eferding kehrt auf Siegerstraße zurück! Hiesl-Elf stoppt Altenberger Aufwärtstrend

Details Samstag, 29. April 2023 10:19

In der 20. Runde der Bezirksliga Nord stand mit der Begegnung zwischen dem UFC Eferding und der DSG Sportunion Altenberg ein vermeintliches Duell "David gegen Goliath" auf dem Programm, waren im Aufeinandertreffen zwischen dem Zweitplatzierten und dem Schlusslicht der Tabelle die Rollen klar verteilt. Doch während die Hiesl-Elf in den letzten beiden Partien nur einen Punkt ergatterte, fanden die Altenberger in den vergangenen Wochen aus der Krise und wollten - nach einem Sieg gegen Tabellenführer Katsdorf und einem Remis gegen Lembach - ihren Aufwärtstrend fortsetzen und Anschluss an die Konkurrenten im Abstiegkampf finden. Die Mannen von Neo-Trainer Mario Jaksch lieferten vor allem in der ersten Halbzeit eine starke Performance ab und begegneten dem Favoriten auf Augenhöhe, nach einer 1:2-Heimpleite im Hinspiel zog der Nachzügler aber auch am Freitagabend mit 0:3 letztendlich klar den Kürzeren und musste die bereits 13. Saisonniederlage einstecken. Die Eferdinger hingegen feierten im zehnten Heimspiel den achten Sieg und minimierten die Rückstand auf Ligaprimus Katsdorf auf nur noch drei Zähler.

Turbulenter Beginn - Favorit mit früher Führung

Rund 200 Besucher kamen in der Maier & Stelzer Arena von Beginn auf ihre Kosten. Nach wenigen Sekunden hatten die heimischen Fans den Torschrei auf den Lippen, nach einem Stanglpass von Dominic Hanisch scheiterte Teddy Akpadzi jedoch an Gästegoalie Florian Peyrl, den folgenden Kopfball setzte Silvio Hemmelmayr über den Kasten. Praktisch im Gegenzug hatten die hochmotivierten Gäste die Führung vor Augen, nach einem Kopfball klatschte das Leder aber an die Latte. In Minute fünf zappelte das Spielgerät dann aber in den Maschen - eine weite Freistoßflanke von Arbenit Thaqi geriet eigentlich zu lang, mit letztem Einsatz brachte Michael Hofer die Kugel aber ins Zentrum, Roland Meister stand goldrichtig und stellte auf 1:0.

Zweiter Altenberger Aluminiumtreffer - junge Neuerwerbung stellt auf 2:0

Der Tabellenletzte ließ sich davon nicht beirren und bot dem Favoriten die Stirn, der Jaksch-Elf fehlte in dieser Phase jedoch das nötige Glück, denn die Altenberger trafen abermals nur Aluminium. Nach knapp 20 Minuten durfte sich eine Eferdinger Neuerwerbung beim Startelf-Debüt als Torschütze feiern lassen. Nach einer Spielverlagerung auf die linke Seite legte Hanisch den Ball in den Rückraum, der 18-jährige Derian Godean, der in der Winterpause von Grieskirchen zum UFC gewechselt war, zog aus rund 20 Metern ab und versenkte den Ball im kurzen Eck. Nach dem zweiten Treffer hatte das Team von Coach Christoph Hiesl das Geschehen unter Kontrolle und brachte die 2:0-Führung ohne Probleme in die Pause.

Meister schnürt Doppelpack - Baumgartner sieht Rot

Die Altenberger hatten sich viel vorgenommen, doch der zweite Durchgang begann wie der erste, mit einem frühen Meister-Tor. Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Vrtagic waren sieben Minuten gespielt, als Roland Meister einen Akpadzi-Corner einnickte. Mit diesem Treffer war die Moral der Gäste gebrochen. Die Eferdinger hingegen hatten endgültig die Weichen auf Sieg gestellt und ließen sich die Butter nicht vom Brot nehmen. Das Ergebnis hätte am Ende klarer ausfallen können, der UFC konnte die eine oder andere Chance aber nicht nutzen. Trotz einer zunächst starken Leistung war der Tabellenletzte geschlagen und musste zudem das Match zu zehnt beenden. Nach einem Ballverlust der Gäste lief der ebenerst eingewechselte Merlin Hondozi auf das Altenberger Gehäuse zu, Patrick Baumgartner, der im Winter von Admira Linz zu seinem Stammverein zurückgekehrt war, musste die Notbremse ziehen und flog für dieses Vergehen mit Rot vom Platz. Der daraus resultierende Freistoß brachte nichts ein. Die Hiesl-Elf feierte mit einem letztendlich klaren 3:0-Erfolg im sechsten Rückrundenspiel den vierten Sieg.

Christoph Hiesl, Trainer UFC Eferding:

"Es war die erwartet schwierige und unangenehme Aufgabe, waren darauf aber gut vorbereitet. Nach dem bitteren Punkteverlust am vergangenen Wochenende in Gallneukirchen hat meine Mannschaft die richtige Antwort gegeben und gegen einen starken Gegner einen wichtigen Dreier eingefahren. Auch wenn wir vom Tabellenführer aus Katsdorf nur noch durch drei Punkte getrennt sind, schauen wir nur auf uns bzw. von Spiel zu Spiel. Zudem muss man auch St. Oswald und Freistadt auf der Rechnung haben, geht es im Mai in den direkten Duellen um big points".

