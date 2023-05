Union Arnreit setzt Erfolgslauf in Königswiesen mit 5:0-Kantersieg fort

Details Freitag, 19. Mai 2023 10:59

In einem Nachholspiel zur 16. Runde der Bezirksliga Nord kreuzten die Union Agora Königswiesen und die Union M-TEC Arnreit die Klingen. Im Duell zwischen dem Schlusslicht der Tabelle und dem Elftplatzierten ging es um "big points" im Abstiegskampf. Während die Hausherren die vermutlich letzte Chance auf den Klassenerhalt nutzen wollten, war die Gästeelf von Neo-Trainer Gerhard Ecker bestrebt, den Aufwärtstrend fortzusetzen. Das Vorhaben konnten am Donnerstagnachmittag nur die Arnreiter realisieren, die einen souveränen 5:0-Kantersieg feierten und nach dem dritten "Dreier" in den letzten vier Partien vom "Strich" bereits durch vier Punkte getrennt sind. Die Windner-Elf hingegen geriet nach einer 1:2-Pleite im Hinspiel auf eigener Anlage unter die Räder und steht nach der siebenten Niederlage in Serie vor dem schweren Gang in die 1. Klasse.

Ereignisarmer erster Durchgang

Rund 200 Besucher bekamen zunächst ein vorsichtiges Abtasten und in Halbzeit eins ein ereignisarmes Match zu sehen. Während dem Nachzügler aufgrund er aktuellen Pleitenserie die Verunsicherung anzusehen war, war die Ecker-Elf vor allem darauf bedacht, in der Defensive stabil zu stehen und nicht in Rückstand zu geraten. So plätscherte die Partie dahin, mit zunehmender Spieldauer erarbeiteten sich die Gäste aber ein leichtes Übergewicht, mehr als die eine oder andere Halbchance sprang für die Kicker aus Arnreit aber nicht heraus. Somit ging es nach 45 Minuten torlos in die Pause.

Arnreiter Doppelschlag

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Turic bekamen die Zuschauer aggressive Hausherren zu sehen, waren die Mannen von Neo-Coach Daniel Windner in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit bemüht, die letzte Chance auf den Klassenerhalt nutzen zu wollen. Doch nach einer Stunde nahm für die Königswiesener das Unheil seinen Lauf, als nach einem weiten Corner das Leder in die Mitte geköpft wurde und Paul Hackl mit einem Kopfball auf 0:1 stellte. Drei Minuten später stellten die Gäste die Weichen auf Sieg - nach einem Einwurf legte Hackl quer und der ebenerst eingewechselte Jonas Mittermayr gab Königswiesen-Schlussmann Florian Lesterl das Nachsehen.

Effiziente Ecker-Elf legt drei Tore nach

Mit diesem Doppelschlag war der Tabellenletzte einmal mehr geschlagen, die Arnreiter hingegen ließen nicht locker und agierten in der restlichen Spielzeit überaus effizient. In Minute 72 machte Patrick Aiglstorfer den Deckel drauf - nach einer Ecke und einem Schuss von Kapitän Manfred Gahleitner verlängerte der Routinier die Kugel in die Maschen. 180 Sekunden später durfte sich der 32-Jährige abermals als Torschütze feiern lassen, als Aiglstorfer nach einer Ecke mit dem Kopf zur Stelle war. In Minute 83 stach ein weiterer Arnreiter Joker, als der kurz zuvor ins Spiel gekommende Simon Gahleitner eine Flanke zum 0:5-Endstand einnickte.

Patrick Aiglstorfer, Sektionsleiter-Stellvertreter und Spieler Union Arnreit:

"In der ersten Halbzeit haben wir uns schwer getan, das erste Tor war dann aber der Dosenöffner und haben in der Folge fast jede Chance verwertet. Auch am Beginn der Rückrunde waren die Leistungen in Ordnung, konnten den erhofften Lauf aber erst vor geraumer Zeit starten und haben jetzt auch das nötige Quäntchen Glück. Mit dem dritten Sieg in den letzten vier Spielen konnten wir uns Luft verschaffen und sind am richtigen Weg, der Klassenerhalt ist aber noch nicht in trockenen Tüchern und müssen in den restlichen Runden noch einige Punkte einfahren".

