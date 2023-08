Später Elfmeter beschert Union Altenberg Punkt im Aiststadion

Details Samstag, 19. August 2023 15:31

In der Bezirksliga Nord stand zum Saisonauftakt die Begegnung zwischen der TSU Consento Wartberg/Aist und der DSG Sportunion Altenberg auf dem Programm. Obwohl der Siebente den Zwölftplatzierten der vergangenen Saison empfing, war am Freitagabend kein klarer Favorit auszumachen. Während die Proleta-Elf auf der Zielgeraden der letzten Saison in den letzten fünf Partien nur einen Punkt ergatterte, starteten die nach einer grottenschlechten Hinrunde eigentlich schon abgestiegenen Altenberger unter Neo-Trainer Mario Jaksch in der entscheidenden Phase eine fulminante Aufholjagd, kletterten dank fünf Siegen in den letzten sechs Runden gerade noch auf den "Strich" und sicherten über den Umweg der Relegation den Ligaverbleib. Nach einer 1:3-Heimpleite im Vorjahr ging die TSU früh in Führung und liebäugelte bereits mit einem erfolgreichen Saisonstart, ehe die Gäste kurz vor Schluss einen Elfmeter verwandelten und mit einem 1:1-Unentschieden die Punkte geteilt wurden.

Dominante Proleta-Elf mit verdienter Führung

Vor rund 450 Besuchern verzeichneten die Hausherren den besseren Start, dominierten im Aiststadion in der Anfangsphase das Geschehen und hatten nach wenigen Minuten die Führung vor Augen. Doch nach einem Schuss von Philip Wögerer, Neuerwerbung aus Ried/Riedmark, strich der Ball knapp am linken Eck vorbei. In Minute zwölf belohnten sich die Wartberger für eine starke Performance, als eine weitere Neuerwerbung auf 1:0 stellte. Paul Schmollmüller tanzte zwei Gegenspieler aus und setzte Georg Rogl in Szene, der Christoph Montri bediente. Nach einer Flanke des 29-Jährigen setzte sich Justin Himmelbauer, der im Sommer von Landesliga-Absteiger Blau-Weiß Linz Amateure zur TSU gewechselt war, gegen einen Verteidiger durch und schob das Leder an Gästegoalie Tobias Landl vorbei.

Latte verhindert Ausgleich

Nach rund 20 Minuten war es mit der Wartberger Herrlichkeit zunächst vorbei, fanden die Gäste zusehends besser ins Spiel, drängten auf den Ausgleich und kreierten gute Chancen. Einmal verhinderte die Latte das 1:1, bei der zweiten Möglichkeit strich der Ball knapp über das TSU-Gehäuse. Kurz vor der dem Seitenwechsel nahmen die Mannen von Coach Tomislav Proleta den verlorenen Faden wieder auf und brachten die hauchdünne Führung in die Pause.

Erneuter Wartberger Aluminiumtreffer - Union-Kapitän verwandelt Elfmeter

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Bodea waren die Altenberger am Drücker, in Minute 49 hatten die Gäste aber erneut Pech, als nach einem Kopfball das Leder abermals an die Latte klatschte. In der Folge fanden auch die Hausherren wieder ins Spiel und hätten die Vorentscheidung erzwingen können. Rogl tauchte alleine vor dem Union-Kasten auf, legte sich den Ball jedoch zu weit vor, sodass Keeper Landl das Spielgerät zur Ecke lenken konnte. Auch Christoph Kasbauer konnte eine gute Möglichkeit nicht nutzen. Das Spiel stand auf Messers Schneide und blieb spannend, das Geschehen spielte sich in Halbzeit zwei aber vorwiegend zwischen den beiden Strafräumen ab. Als die Hausherren bereits mit einem perfekten Saisonstart liebäugelten, durfte sich die Jaksch-Elf in Minute 87 doch noch über einen Punktgewinn freuen. Nach einem weiten Ball konnte Mathias Ramerstorfer von TSU-Schlussmann Mario Hofer nur regelwidrig gestoppt werden - Altenberg-Kapitän Simon Mayr bewahrte beim glasklaren Elfmeter die Ruhe und setzte die Kugel ins Kreuzeck. In Minute 92 wäre der Proleta-Elf beinahe der "Lucky Punch" geglückt, Iwan Windhager knallte den Ball aus spitzem Winkel jedoch über die Latte.

Tomislav Proleta, Trainer TSU Wartberg/Aist:

"Natürlich hätten wir das Auftaktspiel gerne gewonnen, zudem wäre ein Sieg auch möglich gewesen. Doch in beiden Halbzeiten hatten wir einen Hänger und haben es verabsäumt, das zweite Tor zu machen. Letztendlich war es jedoch ein gerechtes Unentschieden, da die Altenberger der erwartet starke Gegner waren und die Gäste zwei Mal Aluminium getroffen haben".

