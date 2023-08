Union Schweinbach dreht Spiel und beendet Julbacher Erfolgsserie

Details Samstag, 26. August 2023 10:34

Zum Auftakt der zweiten Runde der Bezirksliga Nord kam es zum Kräftemessen zwischen der Sportunion Schweinbach und der Union Thaller Fassaden Julbach. Während die Heimelf von Meister-Trainer Gerald Kitzler nach dem Aufstieg zum Saisonstart in Oepping eine empfindliche 1:5-Niederlage einstecken musste, sind die Julbacher seit geraumer Zeit ausgezeichnet unterwegs und reisten nach fünf Siegen in den letzten sechs Partien mit breiter Brust an. Die Mannen von Neo-Coach Peter Hain, der im Sommer Thomas Boxleitner nachgefolgt war, gingen am Freitagabend auch zwei Mal in Führung, doch sechs Tage nach einem 2:1-Erfolg gegen Haslach zogen Kapitän Florian Stadlbauer und Co. gegen einen weiteren Aufsteiger den Kürzeren und mussten sich am Ende mit 2:4 geschlagen geben. Nach nur einer Heimpleite in der letzten Saison untermauerten die Schweinbacher ihre Stärke auf eigener Anlage und schrieben in der Tabelle an.

Starke Gäste gehen zwei Mal in Führung

Mit der Erfolgsserie im Rücken traten die Gäste zunächst überaus selbstbewusst auf, fanden gut in die Partie und verzeichneten mehr Spielanteile. Nach rund einer Viertelstunde schlug die Hain-Elf daraus Kapital, als Kapitän Stadlbauer einen Freistoß aus 20 Metern versenkte. Die Julbacher hatten zwar weiterhin mehr Ballbesitz, dennoch bekamen rund 300 Besucher fortan ein offenes Match zu sehen. Der Aufsteiger hielt dagegen und machte in Minute 37 den Rückstand wett - nach einem gelungenen Spielzug über die rechte Seite und einem Stanglpass von Bernhard Plank stellte Marcel Pichler auf 1:1. Die Kitzler-Elf brachte das Ergebnis aber nicht in die Pause. Denn nach einem weiten Corner der Gäste bugsierte Kevin Thaller in Minute 45 den Ball zum 1:2- Halbzeitstand in die Maschen.

Schweinbacher Doppelschlag kurz nach der Pause

Schweinbachs Meister-Trainer dürfte in der Kabine den richtigen Worte gefunden haben, denn seine Mannschaft kehrte entschlossen auf den Platz zurück. Nur drei Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Schörkhuber ging ein Stanglpass von der linken Seite an Freund und Feind vorbei, Simon Huemer, Neuerwerbung aus Alberndorf, stand jedoch goldrichtig und brachte die Kugel im Rutschen im Kreuzeck des Julbacher Kastens unter. Fünf Minuten später drehte der Aufsteiger das Match, als die Gäste nach einer Ecke das Leder nicht aus der Gefahrenzone brachten und Lukas Brandstetter den Ball aus kurzer Distanz versenkte.

Ruhender Ball bringt die Entscheidung

Der Schweinbacher Doppelschlag zeigte bei der Hain-Elf Wirkung. Die Gäste waren zwar um den Ausgleich bemüht, konnten die kompakte Defensive des Aufsteigers aber nicht wirklich gefährden. Bei der besten Julbacher Chance entschwärfte Schweinbach-Schlussmann Martin Gassner einen gefährlichen Schuss. Am Beginn der Schlussviertelstunde brachte ein ruhender Ball die Entscheidung - Paul Wurzinger legte sich das Spielgerät zu einem Freistoß zurecht, knallte die Kugel aus rund 20 Metern an der Mauer vorbei, gab Gästegoalie Daniel Buchmaier das Nachsehen und besiegelte den 4:2-Endstand.

Mario Seyr, Co-Trainer Sportunion Schweinbach:

"Nach der Klatsche in Oepping haben wir uns in der ersten Halbzeit gegen einen starken Gegner schwer getan. Doch nach der Pause hat unsere Mannschaft tolle Moral bewiesen, die Heimstärke untermauert, das Spiel gedreht und ist in der Bezirksliga angekommen. Mit diesem Sieg konnten wir frisches Selbstvertrauen tanken und freuen uns schon auf das Derby am kommenden Freitag in Wartberg/Aist".

