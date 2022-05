Trainerwechsel in der Kurstadt: Mario Hieblinger übernimmt ab Sommer in Bad Hall!

Details Mittwoch, 25. Mai 2022 14:47

Paukenschlag in der Kurstadt - nach nicht unerfolgreichen anderthalb Jahren geht die Union Bad Hall im kommenden Sommer mit Chefcoach Gerhard Lindinger getrennte Wege. Auf der Trainersuche wurde man rasch fündig, Sportchef Alexander Meier gelang es, seinen absoluten Wunschkandidat an Land zu ziehen. Ligaportal sprach mit dem Sportlichen Leiter der Bad Haller über die Gründe für den Trainerwechsel, die Kaderplanung und über den neuen Übungsleiter.

Neuer Impuls um vorne anzugreifen

Man hatte sich in den letzten Wochen bei der Union Bad Hall intensiv mit der Zukunft auseinandergesetzt. „Hauptgrund für den Trainerwechsel war, dass der Trainer im Herbst zwei Wochen vor dem Meisterschaftsstart nicht verfügbar ist. Wir haben da einen gewissen Anspruch, den wir auch an die Spieler stellen. Während der Meisterschaft und eine Woche davor sollen alle da sein.“, nannte Meier den wohl ausschlaggebendsten Grund für die Beendigung der Zusammenarbeit mit Gerhard Lindinger. Seit dem Aufstieg in die Bezirksliga gelten die Kurstädter als feste Größe im vordersten Drittel und nun wolle man auch einen neuen Impuls schaffen, um nach dem Meistetitel der Oedt 1b erneut und erfolgreich ganz vorne anzugreifen. Weiters betonte der Sportchef: „Wir waren sehr zufrieden mit der Arbeit von Gerhard Lindinger, wir gehen im Guten auseinander. So ist es halt manchmal, Dortmund und Marco Rose sind auch getrennte Wege gegangen, obwohl er Zweiter wurde.“

Kader bleibt weitestgehend unverändert

Was der Union Bad Hall neben sportlichen Erfolgen ganz gut gelang war, das Team über Jahre großteils zusammenzuhalten und sich zudem punktuell zu verstärken. Dies soll laut Meier auch in der Folgesaison so bleiben: „Vor einigen Wochen waren noch einige Sachen unklar, da wissen wir mittlerweile mehr. Wir können voraussichtlich 95 Prozent vom Kader halten, die wichtigen Spieler haben alle schon zugesagt. Zudem sind zwei Spieler ausgeliehen, die würden wir gerne zurückholen, plus vielleicht die eine oder andere Ergänzung, je nachdem was sich noch tut.“ Der zukünftige Übungsleiter wird somit voraussichtlich sowohl auf die solide Defensive, als auch auf die in diesem Jahr zweitstärkste Offensivabteilung der Liga (56 Tore) um Bernhard Reichl, Patrick Grillitsch und Co. zugreifen können.

Wunschkandidat schon seit geraumer Zeit

Mit Mario Hieblinger haben die Kurstädter nicht nur eine sehr interessante Personalie an Land gezogen, sondern auch den absoluten Wunschkandidaten des Klubs. Hieblinger heuert derzeit bei der Union Neuhofen in der Bezirksliga Süd als Spieltertrainer an und kämpft dort derzeit noch gegen den Abstieg. Ein wichtiger Aspekt für die Verpflichtung, den die Bad Haller ebenso in punkto Spieler verfolgen, war die geographische Nähe zwischen Verein und Wohnort des Trainers, der in Neuhofen ansässig ist. „Bevor Gerhard Lindinger schon zu uns kam, war Mario unser Wunschkandidat, da war er aber besetzt. Dadurch, dass er in Neuhofen aufhört hat sich das gut ergeben.“, führte der Sportliche Leiter weiter aus. Aufgrund der beachtlichen Karriere und der prominenten Stationen als Spieler sieht Meier die Stärken des Ex-Nationalspielers vor allem in der Mannschaftsführung: „Er hat da sicherlich seine Qualitäten und weiß, wie er die Kollegen anfassen muss. Da erhoffen wir uns, dass wir einen richtigen Anlauf nehmen können und unter den ersten drei landen - im besten Fall noch weiter oben.“