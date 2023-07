In schwierigen Zeiten gemeinsam zu alter Stärke gefunden: Union Neuhofen Sektionsleiter Thomas Berhuber im Interview!

Details Sonntag, 23. Juli 2023 20:08

Nach dem bitteren Abstieg in der Saison 2021/22 sah es für die Union Neuhofen anfangs im Herbst auch eine Etage tiefer nicht besonders gut aus. Nach neun Runden hatte man acht Punkte auf dem Konto, hinkte eigenem Anspruch und Ambitionen nach, konnte im Saisonfinish aber den ersten Schritt aus der Krise machen und beendete am Ende doch den Herbst mit zwanzig Punkten auf dem Konto in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen. Im Frühjahr konnte die Truppe von Philipp Eder dann kontinuierlich die eigenen Hausaufgaben erledigen, während die Konkurrenz immer wieder patzte – Resultat: Verdienter direkter Wiederaufstieg. Ligaportal bat Thomas Berhuber, den Sektionsleiter der Union Neuhofen, zum Interview.

Ligaportal: Ihr konntet letztes Jahr erst in der Rückrunde so richtig Fahrt aufnehmen und habt dann ein richtig starkes Frühjahr gespielt. Was waren da die entscheidenden Faktoren, die zu dieser Leistungssteigerung geführt haben?

Berhuber: „Wir haben im Herbst, wo wir nach der neunten Runde Vorletzter waren, nicht irgendwelche Fehler gesucht, sondern Lösungen. Trainerteam, Funktionäre und Spieler haben da zusammengearbeitet und das war dann das Erfolgsrezept für die Rückrunde. Wir haben an unsere Stärken geglaubt und gewusst, dass uns das alle betrifft. Wir wollten diese Lösungen unbedingt gemeinsam finden und konnten uns am Ende auch belohnen – das war denke ich das Erfolgsgeheimnis.“

Ligaportal: Ihr konntet mit dem gesamten Kader verlängern. Was hat sich sonst bei euch in der Übertrittszeit getan?

Berhuber: „Genau. Unsere Philosophie ist ja schon seit Jahrzehnten, mit möglichst vielen Eigenbauspielern zu spielen. Wenn man in der Bezirksliga spielen will, muss man sich aber klarerweise ein wenig verstärken. Ein Spieler, Tamas Szabo, hat leider verletzungsbedingt aufgehört und ist als dritter Trainer ins Trainerteam aufgerückt. Wir haben zwei Spieler geholt, Tomislav Batinic von Pichling und Tamas Petrovics aus Ungarn. Da haben wir einen defensiven und einen offensiven Spieler dazugewonnen, die uns in punkto Qualität und Kaderbreite etwas helfen.“

Ligaportal: Mit der Bezirksliga Ost wartet eine neue Aufgabe auf euch. Wie seht ihr die Liga und was nehmt ihr euch für die kommende Saison vor?

Berhuber: „Das ist eine irrsinnig starke Liga. Ich kann aktuell weder sagen, wer vorne dabei sein wird, noch wer hinten sein wird. Die Bezirksliga Ost ist denke ich richtig ausgeglichen. Wir freuen uns auf die Aufgaben und wollen so schnell wie möglich viele Punkte sammeln, um nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Danach wollen wir den Blick nach vorne richten und an alte Erfolge, die wir in den letzten zwanzig Jahren in der Bezirksliga feiern konnten, anschließen. Zudem wollen wir wieder viele junge Spieler weiterentwickeln und gemeinsam erfolgreich sein.“

Ligaportal: Was können Sie zur Vereinsphilosophie sagen? Gibt es eventuell auch taktische Vorgaben, die ihr forcieren und etablieren wollt?

Berhuber: „Unser Trainerteam legt Wert darauf, dass wir mit Ball Druck auf den Gegner erzeugen und den Gegner früh stören. Wir sind was das System, Spieler und Trainer betrifft sehr variabel und wollen unser Spiel dementsprechend durchziehen, sind aber auch so flexibel, uns an Spiel und Gegner anzupassen, sofern es notwendig sein sollte.“

