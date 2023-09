Deutlicher Erfolg gegen Enns: BW-Linz Amateure zurück auf der Siegerstraße!

Details Samstag, 30. September 2023 16:04

Die BW Linz Amateure kamen gegen den Ennser Sportklub zu einem klaren 3:0-Erfolg. Auf dem Papier gingen die FC Blau-Weiß Linz Amateure als Favorit ins Spiel gegen Enns – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Die Saric-Elf steckt so in einem Mini-Formtief, ist man bereits zum dritten Mal in Folge sieglos.

Linzer machen früh komfortable Führung dingfest

Vor 200 Zuschauern markierten die BW Linz Amateure das 1:0 (20.) – David Julian Challenger zeichente sich dafür verantwortlich. Anes Avdic nutzte die Chance für den Gast und beförderte wenig später in der 34. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Für ruhige Verhältnisse sorgten die BW Linz Amateure, als man das 3:0 in Person von Elias Altmüller besorgte (73.). Letztlich fuhren die FC Blau-Weiß Linz Amateure einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Zahlen und Fakten

Zwei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des Ennser Sportklub bei. Der Fünf-Spiele-Trend kommt beim Heimteam etwas bescheiden daher. Lediglich fünf Punkte ergatterte Enns.

Nur einmal gaben sich die BW Linz Amateure bisher geschlagen.

Die FC Blau-Weiß Linz Amateure setzten sich mit diesem Sieg vom Ennser Sportklub ab und belegen nun mit zwölf Punkten den vierten Rang, während Enns weiterhin acht Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt.

Der Ennser Sportklub tritt am Freitag, den 06.10.2023, um 19:30 Uhr, bei der Union HAKAKÜCHE Ansfelden an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfangen die BW Linz Amateure die Union Zorn Gestra Bad Hall.

Bezirksliga Ost: Ennser Sportklub – FC Blau-Weiß Linz Amateure, 0:3 (0:2)

73 Elias Altmueller 0:3

34 Anes Avdic 0:2

20 David Julian Challenger 0:1

