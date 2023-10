SC Hörsching gibt Tabellenführung in Richtung Garsten ab – Ansfelden gelingt nächster wichtiger Dreier

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 10:34

Mit der 1:2-Niederlage gegen die Union HAKAKÜCHE Ansfelden verlor der SC Hörsching auch den Platz an der Sonne. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich der Union Ansfelden beugen mussten. Für die in dieser Saison bislang etwas enttäuschenden Ansfeldner war es nun der zweite Sieg in Folge, konnte man sich minimal aus dem noch äußerst knappen Tabellenkeller befreien.

Asani-Treffer beschert Underdog frühe Führung

Der Tabellenführer erwischte keinen sonderlich guten Start in die Partie und haderte über weite Strecken der ersten Hälfte mit der Passgenauigkeit und damit verbundenen, unnötigen Ballverlusten. Die Gäste fokussierten sich indes vorwiegend auf die Defensive und hatten zugleich früh die Führung parat: Nach einer Freistoßflanke von Dejan Javorovic verlängerte Ibrahim Asani in Richtung Tor und ließ Hörsching-Keeper Manuel Ortner keine Chance (10.). Gegen Ende der ersten Hälfte raffte sich der SC nochmal auf und kam etwas besser in die Partie, strahlte aber auch in dieser Phase nur wenig Gefahr aus, sodass es mit einem Rückstand in die Kabinen ging.

Javorovic-Traumtor besiegelt zweite Hörschinger Pleite

Nach dem Seitenwechsel sahen die Zuseher dann eine etwas ausgeglichenere Partie, wobei erst die unter Zugzwang stehenden Hörschinger den etwas besseren, elanvolleren Eindruck hinterlassen konnten und so auch den ersten Hochkaräter vorfanden: Nach einem Stanglpass von Samuel Diesenreither konnte Branislav Rozic aber nicht kontrolliert abschließen, sodass die Kugel hauchzart an der Torumrahmung vorbeikullerte. Folglich knallte der eingewechselte Lukas Wahlmüller noch einen Freistoß auf die Stange – es sollte in dieser Phase einfach nicht geschehen, bis sich das Blatt zum Anbruch der Schlussphase wendete. Ansfelden nun am Drücker und einmal mehr eiskalt:

Was ein Hammer! Aus geschätzten 26,43 Metern zieht Javorovic ohne zu zögern ab, trifft das Spielgerät optimal und nagelt es ins kurze Kreuzeck. Marke: Tor des Monats! Vorberichter, Ticker-Reporter

In den Schlussminuten konnte Wahlmüller zwar per Freistoß diesmal treffen (93.), die Punkte gingen aber dennoch auf das Konto der Ansfeldner.

Am kommenden Samstag tritt Hörsching bei der ASKÖ Doppl-Hart 74 an, während die Union HAKAKÜCHE Ansfelden einen Tag zuvor den Ennser Sportklub empfängt.

Stimme zum Spiel

Mario Farthofer (Sportlicher Leiter Union Ansfelden):

„Der Sieg war natürlich extrem wichtig, so kommen wir ein wenig in die Spur. Die ersten Partien waren wirklich schwer, jetzt haben wir auch geschafft auswärts zu gewinnen. Nächste Woche geht es gegen Enns, das wird kein Stück leichter. Die Liga ist so ausgeglichen, dass man nur von Spiel zu Spiel schauen kann."

Bezirksliga Ost: SC Hörsching – Union HAKAKÜCHE Ansfelden, 1:2 (0:1)

93 Lukas Wahlmueller 1:2

81 Dejan Javorovic 0:2

10 Ibrahim Asani 0:1

