Serie gerissen: Höhenflug des SC Kronstorf nimmt beim SV Garsten bitteres Ende

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 10:10

Mit dem SV Garsten und dem SC Kronstorf trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für die Gäste schien der SV Garsten aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand. Der SV Garsten ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Kronstorf einen klaren Erfolg.

Garsten lässt keine Zweifel aufkommen

Trotz spielerisch-drückender Überlegenheit seitens der Hausherren dauerte es ein wenig, bis man aus dem erspielten Oberwasser Kapital schlagen konnte: Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit schlug man dafür aber gleich doppelt zu: Erst machte Hussein Susic das 1:0 zugunsten des SV Garsten (40.), ehe Stefan Thallinger per Elfmeter die 2:0-Pausenführung herstellte. In Durchgang zwei ging es dann in ähnlicher Tonart weiter – sechs Minuten nach Wiederanpfiff schnürte Thallinger nach Assist von Lukas Brunner seinen Doppelpack. Brunner selbst besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten, äußerst sehenswerten Treffer für den SV Garsten (72.). Letztlich feierte der SV Garsten gegen Kronstorf nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg. Kurz vor Schluss hätte der Mann der zweiten Halbzeit auch seinen Doppelpack schnüren können, scheiterte aber am Kronstorfer-Keeper.

Zahlen und Fakten

Der Zu-null-Sieg lässt dem SV Garsten passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Wer den Spitzenreiter besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst acht Gegentreffer kassierte der SV Garsten. Der SV Garsten bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der SV Garsten sechs Siege und vier Unentschieden auf dem Konto. Die letzten Resultate des SV Garsten konnten sich sehen lassen – 13 Punkte aus fünf Partien.

Der SC Kronstorf hat auch nach der Pleite die vierte Tabellenposition inne. Im Angriff von Kronstorf herrscht Flaute. Erst elfmal brachte der SC Kronstorf den Ball im gegnerischen Tor unter.

Am kommenden Samstag tritt der SV Garsten bei der SPV Kematen-Piberbach/Rohr an, während Kronstorf einen Tag zuvor die FC Blau-Weiß Linz Amateure empfängt.

Bezirksliga Ost: SV Garsten – SC Kronstorf, 4:0 (2:0)

72 Lukas Brunner 4:0

51 Stefan Thallinger 3:0

46 Stefan Thallinger 2:0

40 Hussein Susic 1:0

