Kein Sieger im Kellerderby: SPV Kematen-Piberbach/Rohr und Union Neuhofen trennen sich Remis

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 12:56

Mit der SPV Kematen-Piberbach/Rohr und der Union Neuhofen an der Krems ging am gestrigen Nachmittag nicht nur ein Nachbarschaftsduell über die Bühne, sondern auch eine in tabellarischer Hinsicht wegweisende Partie. Beide Teams stecken aktuell tief im Tabellenkeller fest und benötigen jeden Punkt, um im Frühjahr nicht nachzuhinken. Erwartet wurde jedenfalls ein recht ausgeglichenes Fußballspiel, welches die Zuseher auch zu sehen bekamen: Am Ende teilten die beiden schiedlich-friedlich die Punkte.

Youngstar Hofer bringt Hausherren in Front

Die Gastgeber starteten etwas besser in die Partie und fanden grundsätzlich recht gut in die Partie und hätten mit etwas Glück auch früh in Führung gehen können. Eine "missglückte" Flanke von Rene Gumplmayr prallte so in Minute fünf von der Torumrahmung zurück ins Feld. Doch auch die Neuhofner fanden in dieser recht munteren Anfangsphase zu vereinzelten Nadelstichen: Nach Vorarbeit von Florian Eisenhuber schob Fatlum Emruli die Kugel an SPV-Keeper Stefan Herbst, aber auch am Gehäuse vorbei. In Minute 34 klingelte es dann zum ersten Mal. Kematens Jakob Hofer konnte mit einem Chipball in Szene gesetzt werden und eiskalt aus knapp 18 Metern vollstrecken – 1:0 für die Hausherren. Vor dem Pausenpfiff hätte die Truppe von Coach Hintersteiner auch die Führung ausbauen können. Die beste Chance in dieser Drangphase hatte Julian Schneider, der einen Abschluss aus relativ kurzer Distanz über den Kasten setzte.

Eisenhuber gleicht aus – Gastgeber können Überzahl nicht nützen

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht viel an der Spielcharakteristik. Fünf Minuten gespielt, hatte Dominik Neudorfer das 2:0 auf dem Fuß, entschied sich aber im Strafraum zu passen, anstatt selbst abzuschließen, sodass ein Neuhofner klären konnte. Jene Fehler rächten sich schließlich in Minute 65: Nach einem verlängerten Freistoß von Emruli tauchte Eisenhuber am zweiten Pfosten auf und stellte auf 1:1. Folglich entwickelte sich eine etwas offenere Partie mit Halbchancen auf beiden Seiten. Fünf Minuten vor Schluss flog dann der eingewechselte Andreas Holzmann via Ampelkarte vom Platz, die Kematner konnten aber auch daraus kein Kapital schlagen und mussten sich letztlich mit einem Remis zufrieden geben.

Während die SPV Kematen-Piberbach/Rohr am kommenden Samstag den SV Garsten empfängt, bekommt es Neuhofen am selben Tag mit dem SC Hörsching zu tun.

Stimme zum Spiel

Oliver Windisch (Sportlicher Leiter SPV Kematen-Piberbach/Rohr):

„Das war für uns ein ganz wichtiges Spiel, in dem wir meiner Meinung nach die bessere Mannschaft waren und das Spiel unter Kontrolle hatten. Das einzige, was wir uns vorwerfen können ist, dass wir nicht frühzeitig das 2:0 machen haben können. Somit ist für uns das Unentschieden ein wenig bitter, weil wir einfach die klareren Torchancen hatten und das Spiel gewinnen hätten müssen."

Bezirksliga Ost: SPV Kematen-Piberbach/Rohr – Union Neuhofen an der Krems, 1:1 (1:0)

65 Florian Eisenhuber 1:1

34 Jakob Hofer 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.