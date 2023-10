Acht Partien ohne Sieg: ASKÖ Doppl-Hart setzt Negativtrend in Enns fort

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 19:19

Enns errang am Samstag einen 3:1-Sieg über die ASKÖ Doppl-Hart. Der Ennser Sportklub erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Bei den Ennsern gab es in den vergangenen Wochen eine prägende Umstellung: Aus persönlichen Gründen trat Niko Saric als Übungsleiter des Traditionsvereins zurück – der Sportliche Leiter Stefan Kronberger übernimmt so interimistisch bis Winter.

Doppl gleicht nach frühem Rückschlag aus

Die Ennser fanden gut in die Partie und so früh auch die ersten Chancen vor. Bereits in den ersten zehn Minuten hätte man in Führung gehen müssen, Muhamed Orascanin, sowie Pero Rakusic vergaben aber aus aussichtsreicher Position (10.). In Minute 27 klappte es dann doch mit der Führung: Nach einem Eckball von Luka Curic köpfte Ivan Grgic das Spielgerät zum 1:0 ein. In der Folge hatten die Gäste auch gleich die Chance prompt zurückzuschlagen, Enns-Keeper Marco Heller verhinderte den direkten Ausgleich aber bei einem Kopfball von Andreas Zürnsack. Kurz vor dem Seitenwechsel war es dann doch soweit und die Truppe von Christoph Lang belohnte sich mit dem Ausgleich: Nach einem Konter fungierte Alexander Sixl als Vollstrecker (42.), sodass es zum Pausentee unentschieden stand.

Schneller Doppelschlag bringt Hausherren auf die Siegerstraße

Die Halbzeitpause tat den Gästen garnicht gut: Man kam aus der Kabine und fing sich prompt den nächsten Gegentreffer. Nach einem Freistoß von Curic gab es ein Gestochere im Strafraum, woraus Edonis Vuciterna an die Kugel kam und aus kurzer Distanz einschießen konnte (47.). Nur vier Minuten später war dann die Messe vermeintlich schon gelesen: Nach einem Foul an Rakusic im Doppler Strafraum verwertete Marin Pervan souverän vom Kreidepunkt und stellte auf 3:1. Die Ennser ließen infolgedessen aber die letzte Konsequenz vermissen, wodurch Doppl weiter am Leben blieb und auch in Minute 60 nochmal Spannung in die Partie bringen hätte können. Sixl scheiterte aber aus knapp fünf Metern an Heller, wiederum zehn Minuten später fand auch Rakusic freistehend vor dem Gästekasten in Doppl-Keeper Sallinger seinen Meister. So blieb es am Ende beim Stand von 3:1.

Enns tritt am kommenden Samstag beim SC St. Valentin an, die ASKÖ Doppl-Hart 74 empfängt am selben Tag die Union Zorn Gestra Bad Hall.

Stimme zum Spiel

Stefan Kronberger (Interimstrainer & Sportlicher Leiter Ennser SK):

„Wir wollten unbedingt unsere Heimschwäche ablegen und das ist uns jetzt gelungen. Die Mannschaft zieht nach dem Trainerwechsel trotzdem voll mit. Aktuell belohnen wir uns auch für die Arbeit, wir schauen mit breiter Brust auf das nächste Spiel gegen St. Valentin."

Der Beste: Pero Rakusic (Enns, LM)

Bezirksliga Ost: Ennser Sportklub – ASKÖ Doppl-Hart 74, 3:1 (1:1)

51 Marin Pervan 3:1

47 Edonis Vuciterna 2:1

42 Alexander Sixl 1:1

27 Ivan Grgic 1:0

