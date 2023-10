Rakusic-Doppelpack: Union Leonding gibt in Enns 3:0-Pausenführung aus der Hand!

Details Montag, 30. Oktober 2023 13:22

Die Union Leonding war am vergangenen Samstag drauf und dran, die 1:5-Pleite gegen Spitzenreiter Hörsching vergessen zu machen: Die Truppe von Miklos Fejes führte beim Ennser Sportklub mit 3:0 zur Halbzeit – eigentlich eine klare Führung, die man selten nicht in drei Punkte umwandelt. Dass die Ennser das aber durchaus können, bewies man bereits in Runde fünf, als man die SPV Kematen-Piberbach/Rohr zu Gast hatte und nach 47 Minuten ebenso mit 0:3 im Rückstand war. Und auch diesmal wusste man mit dem Rückstand gut umzugehen, sprang am Ende noch nach einer ansprechenden zweiten Halbzeit ein Punkt heraus.

Mit brutaler Effizienz: Leonding lässt Muskeln spielen

Aufgrund der Tabellensituation wurde ein relativ ausgeglichenes Spiel erwartet, der Spielverlauf sprach zumindest vorerst aber eine ganz andere Sprache: Bereits nach acht Spielminuten nutzten die Gäste eine Unsortiertheit der Ennser Abwehr und Julian Öllinger konnte einen Stanglpass aus kurzer Distanz zur Führung über die Linie drücken. Auch im Anschluss an den Dosenöffner präsentierten sich die Leondinger immer wieder brandgefährlich und konnten in entscheidenden Zeitpunkten auch noch zwei Mal in jenem ersten Durchgang zuschlagen: Erst vollstreckte Damir Bajric ähnlich wie Öllinger zuvor zum 2:0 (33.), ehe im Einklang mit dem Pausenpfiff Adis Hrbatovic via Foulelfmeter auf 3:0 stellte.

Rakusic rettet den Tag – Leonding geht die Luft aus

In der Halbzeit hatte Enns-Interimscoach Stefan Kronberger wohl die richtigen Worte gefunden: Sein Team agierte nach dem Seitenwechsel wesentlich bemühter und mit mehr Elan. Dies, gepaart mit der Tatsache, dass dem Gegner aufgrund der in Hälfte eins auf den Platz gebrachten Intensität zunehemend die Puste ausging, führte zu einer mehr als spektakulären Aufholjagd: Zehn Minuten nach Wiederanpfiff schlugen die Ennser binnen 60 Sekunden gleich zwei Mal zu – Erst verkürzte Marin Pervan mit einem schönen Schlenzer ins lange Eck (55.), ehe Pero Rakusic nach einer Flanke per Direktabnahme auf 2:3 stellte und so die Gäste gehörig ins Schwitzen brachte (56.). Wiederum wenige Augenblicke später hätte Josip Katusic bereits ausgleichen können, ein Leondinger Abwehrspieler konnte die Kugel aber von der Linie kratzen. Im weiteren Verlauf fand dann die Fejes-Truppe die Chance vor, um die zwei-Tore-Führung wiederherzustellen, konnte diese aber auch nicht nützen und wurde dafür bestraft: In Minute 89 zeichnete abermals Rakusic für den vielumjubelten Ausgleich verantwortlich.

Enns tritt am kommenden Samstag beim SC Hörsching an, die Union Leonding empfängt am selben Tag die Union Zorn Gestra Bad Hall.

Stimme zum Spiel

Miklos Fejes (Trainer Union Leonding):

„Wir waren nach dem 1:3 zu hektisch und Enns stärker. Wenn wir dann das 4:2 machen ist die Partie erledigt, daraus wurde aber nichts und so bekommen wir am Ende nach einer Standardsituation den Ausgleich. Mit der ersten Halbzeit bin ich aber zufrieden, darauf kann man aufbauen. Es ist schade, dass wir keine drei Punkte mitnehmen konnten."

Die Besten: Dieter Kiesenebner (Leonding, RV), Kristijan Ascic (Leonding, IV)

Bezirksliga Ost: Ennser Sportklub – Union Carlovers Leonding, 3:3 (0:3)

89 Pero Rakusic 3:3

56 Pero Rakusic 2:3

55 Marin Pervan 1:3

45 Adis Hrbatovic 0:3

33 Damir Bajric 0:2

8 Julian Oellinger 0:1

