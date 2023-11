Nach furiosem Befreiungsschlag: Union Bad Hall zwingt auch SC St. Valentin in die Knie!

Details Montag, 30. Oktober 2023 15:16

In der Vorwoche konnte sich die Union Bad Hall eindrucksvoll aus einer Ergebniskrise schießen und gewann mit 7:1 gegen Schlusslicht Doppl-Hart. Die Mannen von Mario Hieblinger konnten in den Wochen zuvor, auch aufgrund von personellen Problemen, nicht die Qualität auf den Platz bringen, über die man zweifelsohne verfügt. Nun fand man aber wieder zu alter Stärke und konnte auch das Topspiel gegen den SC St. Valentin erfolgreich gestalten. Bei den Niederösterreichern ist so ein Muster ersichtlich: Gegen die Spitzenteams der Liga tut man sich besonders schwer, was einen von der Tabellenspitze fernhält.

Ausgeglichener erster Durchgang

Beide Teams gingen eigentlich mit breiter Brust in das Spitzenspiel, wobei die Hausherren zu Beginn etwas besser ins Spielgeschehen eintauchen konnten und einige gefährliche Vorstöße vortragen konnten. Gleich zu Beginn gab es auch die erste strittige Szene: Bernhard Reichl konnte dem Defensivverbund des SC entwischen und wurde auf dem Weg Richtung Tor zu Fall gebracht – kein Foul für Schiedsrichter Dietmar Krczal. Inmitten der ersten Hälfte bekamen die Zuseher dann eine Drangphase der Gäste zu sehen, doch auch daraus entsprang kein Treffer, bis kurz vor Schluss dann wieder die Bad Haller übernahmen, trotz einiger guter Chancen aber auch nicht in Führung gehen konnten.

Yigit-Traumfreistoß nach Grillitsch-Dosenöffner

Nach dem Seitenwechsel gestaltete sich die Partie weiterhin enorm ausgeglichen mit dem einzigen Unterschied, dass die Kurstädter nicht ganz so fahrlässig mit guten Offensivaktionen umgingen. Sieben Minuten gespielt, hatte Unterschiedsspieler Patrick Grillitsch dann urplötzlich Platz und Zeit, um staubtrocken zur Führung einzuschieben – 1:0 für Bad Hall. Die Auer-Elf hatte aber kurz darauf die passende, sowie sehenswerte Antwort parat: In Minute 67 hämmerte Furkan Yigit einen Freistoß aus knapp 25 Metern traumhaft in die Maschen. Wenig später sollte das Tauziehen zwischen den beiden Kontrahenten aber ein Ende finden: Ähnlich wie zu Beginn der Partie durchbrach Reichl die Abwehrreihe der Gäste und konnte diesmal nicht gestoppt werden – der Abschluss, Formsache für den Offensivmann der Bad Haller (71.). In der Schlussphase tat sich dann nicht mehr sonderlich viel, die Gastgeber hätten zwar noch einen drauflegen können, gelingen sollte es ihnen nicht.

Am nächsten Samstag reist die Union Zorn Gestra Bad Hall zur Union Carlovers Leonding, zeitgleich empfängt der SC St. Valentin die SK Amateure Steyr.

Stimme zum Spiel

Mario Hieblinger (Trainer Union Bad Hall):

„Im Endeffekt war der Sieg denke ich absolut verdient. Für uns war das aufgrund der letzten Wochen eine große Erleichterung und zugleich Genugtuung."

Die Besten: Georg Storz (IV, Bad Hall), Manuel Fellinger (LV, Bad Hall)

Bezirksliga Ost: Union Zorn Gestra Bad Hall – SC St. Valentin, 2:1 (0:0)

71 Bernhard Reichl 2:1

67 Furkan Yigit 1:1

52 Patrick Grillitsch 1:0

