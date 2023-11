Güngör glänzt als Dreifachtorschütze: ASKÖ Doppl-Hart geht auch gegen starken SK Amateure Steyr unter

Details Montag, 30. Oktober 2023 15:24

Die ASKÖ Doppl-Hart blieb gegen die Amateure Steyr chancenlos und kassierte eine herbe 2:6-Klatsche. Damit wurden die SK Amateure Steyr der Favoritenrolle vollends gerecht. Dabei ragte einmal mehr Steyr-Unterschiedsspieler Mehmetemin Güngör heraus, erzielte der Angreifer des Sportklubs Saisontore elf, zwölf und dreizehn.

Klare Angelegenheit in Durchgang zwei

Das Heimteam ging in Minute zwölf durch den ersten Streich von Mehmetemin Güngör in Führung. Doppl-Hart brachte in Person von Andreas Zürnsack nach einem Fehler der Hausherren das Netz in der 24. Minute zum Zappeln. Die Am. Steyr markierten kurz darauf wiederum durch Güngör das 2:1 (27.). Jetmir Rama erhöhte den Vorsprung der SK Amateure Steyr nach 32 Minuten auf 3:1. Mit der Führung für die Am. Steyr ging es in die Kabine. Für das 2:3 der ASKÖ Doppl-Hart 74 zeichnete Alexander Sixl wenige Augenblicke nach Wiederanpfiff verantwortlich (47.). Rama schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (56.). In der 68. Spielminute setzten sich die Am. Steyr erneut durch und erzielten das vorentscheidende 5:2 – Güngör schnürte nach Hereingabe von Mustafa Civaoglu per Kopf seinen Dreierpack. Dann sah auch noch Marko Batinic in der 74. Minute die Gelb-Rote Karte: Die Partie schien für die ASKÖ Doppl-Hart gelaufen. Für Mustafa Civaoglu von den SK Amateure Steyr war die Begegnung ebenso in der 75. Minute vorzeitig beendet. In Minute 83 markierte Onur Yildirim den 6:2-Endstand. Am Ende kamen die Am. Steyr gegen Doppl-Hart zu einem verdienten Sieg.

Zahlen und Fakten

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen die ASKÖ Doppl-Hart 74 festigten die SK Amateure Steyr den vierten Tabellenplatz. Die Offensivabteilung der Am. Steyr funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 24-mal zu. Nur zweimal gaben sich die SK Amateure Steyr bisher geschlagen. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebten die Am. Steyr seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Die ASKÖ Doppl-Hart befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen die SK Amateure Steyr weiter im Abstiegssog. Mit 32 Toren fing sich Doppl-Hart die meisten Gegentore in der Bezirksliga Ost ein. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten der Gäste alles andere als positiv. Die Not des Tabellenletzten wird immer größer. Gegen die Am. Steyr verlor die ASKÖ Doppl-Hart 74 bereits das sechste Ligaspiel am Stück.

Die Defensivleistung der ASKÖ Doppl-Hart lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen die SK Amateure Steyr offenbarte Doppl-Hart eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Am nächsten Samstag reisen die Am. Steyr zum SC St. Valentin, zeitgleich empfängt die ASKÖ Doppl-Hart 74 die Union Mitterkirchen.

Bezirksliga Ost: SK Amateure Steyr – ASKÖ Doppl-Hart 74, 6:2 (3:1)

83 Onur Yildirim 6:2

68 Mehmetemin Guengoer 5:2

56 Jetmir Rama 4:2

47 Alexander Sixl 3:2

32 Jetmir Rama 3:1

27 Mehmetemin Guengoer 2:1

24 Andreas Zuernsack 1:1

12 Mehmetemin Guengoer 1:0

