Chance auf Herbstmeistertitel geplatzt: SV Garsten müht sich in Neuhofen zu Remis

Details Sonntag, 05. November 2023 09:38

Obwohl der SV Garsten auf dem Papier der klare Favorit war, kamen die Gäste gegen die Union Neuhofen nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten des SV Garsten. Doch die Erwartungen erfüllten sich nicht, wodurch die Truppe von Alexander Ibser nicht mehr Herbstmeister werden kann. Der fixe Winterkönig der Bezirksliga Ost heißt so SC Hörsching.

Neuhofen erholt sich nach frühem Rückschlag gut – Neuhofen vergibt Matchball

Der SV Garsten erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Julian Tischler traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Samuel Hahn versenkte den Ball in der 27. Minute im Netz des SV Garsten. Vor dem Seitenwechsel sorgte Fatlum Emruli mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für den SV Garsten. Neuhofen führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. In der 63. Minute erzielte Stefan Thallinger das 2:2 für den SV Garsten. Knapp zehn Minuten vor Schluss ertönte der Pfiff dann erneut, diesmal auf der anderen Seite. Ein Neuhofner trat an und vergab den großen Matchball. In der 93. Spielminute flog dann noch Garsten-Kapitän Paul Weber via Ampelkarte vom Platz. Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als der Referee die Begegnung beim Stand von 2:2 schließlich abpfiff.

Zahlen und Fakten

Die Union Neuhofen an der Krems muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Heimmannschaft bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz 13. Die Union Neuhofen schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 29 Gegentore verdauen musste. Neuhofen verbuchte insgesamt einen Sieg, vier Remis und sieben Niederlagen. Zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: Die Union Neuhofen an der Krems kann einfach nicht gewinnen.

Sicherlich ist das Ergebnis für den SV Garsten nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den zweiten Rang. Offensiv konnte dem SV Garsten in der Bezirksliga Ost kaum jemand das Wasser reichen, was die 25 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Nur einmal gab sich der SV Garsten bisher geschlagen.

Am kommenden Samstag trifft die Union Neuhofen auf den Ennser Sportklub, der SV Garsten spielt tags zuvor gegen die FC Blau-Weiß Linz Amateure.

Bezirksliga Ost: Union Neuhofen an der Krems – SV Garsten, 2:2 (2:1)

63 Stefan Thallinger 2:2

45 Fatlum Emruli 2:1

27 Samuel Hahn 1:1

6 Julian Tischler 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.