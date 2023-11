Nach starkem Herbst: SC Hörsching feiert neunten Saisonsieg und fixiert Herbstmeistertitel!

Details Sonntag, 05. November 2023 17:43

Es ist bekannt, dass Aufsteiger oftmals eine gewisse Euphorie in die neue sportliche Umgebung mitnehmen. Der SC Hörsching, letztjähriger Meister der 1. Klasse Mitte, gilt dennoch als absolute Ausnahme: Man konnte sich im laufenden Herbst rasch gut akklimatisieren in der Bezirksliga Ost und ging erfolgreich auf Punktejagd. Nun, fast am Ende dieser langen Halbsaison erntet man die Früchte der jüngsten Erfolge – eine Runde vor Schluss steht man als Herbstmeister da und startet unabhängig vom Ausgang der letzten Runde mit breiter Brust ins Frühjahr. Diesen Achtungserfolg fixierte man im gestrigen Aufeinandertreffen mit dem Ennser Sportklub, den man mit 2:1 bezwingen konnte.

Ausgleich zum psychologisch-wichtigen Zeitpunkt

Die Anfangsphase der Partie gestaltete sich noch recht verhalten, es stand vorerst ein ruhiges, chancenarmes Abtasten auf dem Programm. Beide Teams taten sich dann relativ lange schwer, ihre Offensivkräfte im vorderen Drittel in Szene zu setzen, sodass sich hauptsächlich im Mittelfeld um die Kugel gestritten wurde. Es dauerte so bis zur 37. Minute, bis der erste Treffer fiel: Ein abgefälschter Freistoß von Enns' Marin Pervan landete unhaltbar in den Maschen. Kurz vor dem Pausenpfiff folgte aber die Antwort der Hörschinger: Nach einem Foul an Lukas Wahlmüller im Strafraum egalisierte Kapitän Michael Eckerstorfer vom Kreidepunkt den Rückstand (45.).

Später Oppolzer-Treffer bringt den Sieg

Nachdem man sich im ersten Durchgang etwas schwer getan hatte, im vorderen Drittel Akzente zu setzen, brachte Hörsching-Trainer Dominik Feigl zur Pause zwei frische Offensivkräfte und schraubte an den richtigen Stellschrauben. Sein Team agierte fortan wesentlich ballsicherer und wusste auch im richtigen Moment die Tiefe zu suchen. Die besten Chancen in dieser guten Hörschinger Phase hatten Wahlmüller und der eingewechselte Daniel Kovarik, beide ließen ihre Gelegenheiten aber ungenützt verstreichen. Erst in der 83. Spielminute machte sich dann das erspielte Chancenplus bezahlt: Nach einem Freistoß von Suvad Jahic landete die Kugel im Tor – Lukas Oppolzer hatte wohl unhaltbar abgefälscht.

Konkurrenz ausgestochen: Beste Tordifferenz der Liga

In den vergangenen Wochen konnte man mit dem SV Garsten und dem SC St. Valentin die in diesem Herbst zwei schärfsten Konkurrenten ausstechen und steht aktuell mit fünf Punkten Vorsprung auf Platz eins. Die Bilanz der Feigl-Truppe spricht für sich: Neun Siege, ein Remis und nur zwei Niederlagen, woraus sich 28 bislang gesammelte Zähler ergeben. Alles in allem konnte man konstant performen, kassierte selbst wenige Treffer (12 Gegentore) und traf selbst ganze 28 Mal ins Schwarze.

Stimme zum Herbstmeistertitel

Dominik Feigl (Trainer SC Hörsching):

„Der Herbstmeistertitel ist eher sekundär-wichtig, viel wichtiger sind die gesammelten Punkte. Keiner hat damit gerechnet, dass wir als Aufsteiger so gut abschneiden werden. Ich finde aber, dass die Mannschaft sehr hart gearbeitet hat dafür und sich das auch verdient hat. Auch gegen Enns war der Sieg aufgrund der zweiten Hälfte verdient."

Die Besten: Markus Hable (IV, Hörsching), Ahmad Naqshbandy (IV, Hörsching)

