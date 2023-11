Mindestziel erreicht: Union Ansfelden nimmt Hürde SC Kronstorf in Unterzahl!

Details Montag, 06. November 2023 16:19

Der Höhenflug des SC Kronstorf hat mittlerweile ein bitteres Ende genommen: Die Truppe von Andreas Pröller startete mit vier Niederlagen in die Saison und konnte zwischenzeitlich urplötzlich den Schalter umlegen, gewann man fünf Spiele en suite ohne ein Gegentor zu kassieren. Nach diesem beeindruckenden Erfolgslauf ist man nun seit drei Spielen wieder ohne Punkt – trotz knapp vierzigminütiger Überzahl sprang auch beim gestrigen Duell gegen die Union Ansfelden nichts heraus.

Kronstorf gelingt wichtiger Ausgleich vor dem Pausenpfiff

Die Ansfeldner konnten von Beginn weg etwas besser ins Spielgeschehen eintauchen und verbuchten so auch mehr Spielanteile. Über eine Standardsituation gelang der Krennmayr-Elf auch die frühe Führung: Nach einer Freistoßflanke von Ivan Jurkic stand Asmir Sisic goldrichtig und köpfte zum 1:0 ein (9.). Auch infolgedessen agierte man wesentlich ballsicherer und war optisch überlegen, konnte aus dem spielerischen Übergewicht aber ärgerlicherweise kein Kapital mehr schlagen. Anders auf Seiten der Kronstorfer, die kurz vor dem Pausenpfiff eiskalt zuschlugen: Nach einem Einwurf gelangte die Kugel zu Dumitru Stanculescu, der nicht lange fackelte und das Leder per Dropkick in die Maschen bugsierte (42.).

Ansfelden performt nach Ausschluss

Die Hausherren erwischten dann nach dem Seitenwechsel einen Traumstart und gingen nach vier Minuten wieder in Führung:

Blitzstart der Gäste: Jurkic steckt rechts durch auf Asani, dieser mit einer halbhohen Flanke zur Mitte. Dort trifft Nuredini per Seitfallzieher ins lange Eck. Ein wahrhaftiger Augenschmaus dieser Treffer. Vorberichter, Ticker-Reporter

Sonderlich lange sollte man sich aber nicht freuen können. Nur fünf Minuten später wurde es sogar doppelt-bitter für die Ansfeldner: Ahmed Khedr blockte im Strafraum einen Abschluss von Daniel Bühringer mit der Hand – rot für Khedr und Elfmeter für Kronstorf. Stefan Immler trat an und verwertete souverän vom Kreidepunkt. Die Überzahl konnten die Kronstorfer aber nicht zu ihren Gunsten nutzen, ganz im Gegenteil – Ansfelden war weiterhin die bessere Mannschaft und hatte nun auch das nötige Glück in der Gefahrenzone. In der 70. Spielminute gab es nach einem Eckball ein Gestochere im Sechzehner, beim Klärungsversuch schoss ein Gästeverteidiger Laszlo Gelsi an und die Kugel landete via Innenstange im Tor. Wiederum vier Minuten später besorgte man auch die sehenswerte Vorentscheidung. Ibrahim Asani legte suboptimal quer auf Nuredini, der im Fallen mit dem Rücken zum Tor sehenswert den 4:2-Endstand herbeiführte.

Die Union Ansfelden tritt am kommenden Samstag bei der SPV Kematen-Piberbach/Rohr an, Kronstorf empfängt am selben Tag die ASKÖ Doppl-Hart 74.

Stimme zum Spiel

Wilhelm Krennmayr (Trainer Union Ansfelden):

„Für uns ist die Pflicht jetzt erfüllt, weil wir die 15 Punkte, die als Minimum geplant waren, erreichen konnten. In der Mannschaft würde aber etwas mehr stecken, wir können aber derzeit nicht immer so richtig abliefern und sind nicht so beständig, wie man sich es als Trainer wünschen würde. Mit Kematen haben wir am letzten Spieltag noch einen Gegner, den man vermeintlich schlagen können sollte. Mit 18 Punkten hätten wir dann zumindest einen versöhnlichen Abschluss."

Die Besten: Ümit Nuredini (ST, Ansfelden), Asmir Sisic (ZM, Ansfelden)

Bezirksliga Ost: Union HAKAKÜCHE Ansfelden – SC Kronstorf, 4:2 (1:1)

74 Ibrahim Asani 4:2

70 Ibrahim Asani 3:2

54 Stefan Immler 2:2

49 Ümit Nuredini 2:1

42 Dumitru Adrian Stanculescu 1:1

9 Asmir Sisic 1:0

