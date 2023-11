Bitterer Ausklang für einstigen Tabellenführer: Union Mitterkirchen knallt SC St. Valentin ab!

Details Samstag, 11. November 2023 21:38

Die Union Mitterkirchen kannte mit ihrem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg über den SC St. Valentin davon. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich der Gastgeber als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Der einstige Tabellenführer schwankte in den vergangenen Wochen gegen starke Gegner und schließt den Herbst auf Platz fünf ab.

Gnadenlose Mitterkirchner rupfen St. Valentin

Der SC St. Valentin geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Roland Kranzl das schnelle 1:0 für Mitterkirchen erzielte. Die Union Mitterkirchen baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus: 2:0 für Mitterkirchen durch ein Eigentor von Bastian Ungerböck in der 24. Minute. Die Hintermannschaft des SC St. Valentin ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Doppelpack für die Union Mitterkirchen: Nach seinem ersten Tor (55.) markierte Paul Haslinger wenig später seinen zweiten Treffer (60.). Die Union Mitterkirchen schraubte das Ergebnis in der 76. Minute mit dem 5:0 in die Höhe. In der 81. Minute legte Florian Friedl zum 6:0 zugunsten von Mitterkirchen nach. Am Ende kam die Union Mitterkirchen gegen St. Valentin zu einem verdienten Sieg.

Zahlen und Fakten

Im letzten Hinrundenspiel errang Mitterkirchen drei Zähler und weist als Tabellensiebter nun insgesamt 20 Punkte auf. Zuletzt lief es erfreulich für die Union Mitterkirchen, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Nach 13 absolvierten Begegnungen nimmt der SC St. Valentin den fünften Platz in der Tabelle ein. Der Gast überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 17.03.2024 empfängt Mitterkirchen dann im nächsten Spiel die Union Carlovers Leonding, während St. Valentin am gleichen Tag beim SC Kronstorf antritt.

Bezirksliga Ost: Union Mitterkirchen – SC St. Valentin, 6:0 (2:0)

81 Florian Friedl 6:0

76 Janick Strauss 5:0

60 Paul Haslinger 4:0

55 Paul Haslinger 3:0

24 Eigentor durch Bastian Ungerboeck 2:0

7 Roland Kranzl 1:0

