Überraschung: Union Ansfelden entführt Dreier aus Garsten

Die Union HAKAKÜCHE Ansfelden kam am Freitag zu einem 3:2-Erfolg gegen den SV Garsten. Nach einem nicht ganz zufriedenstellenden Herbst konnte die Truppe von Neo-Coach Dino Medjedovic so gut ins Frühjahr starten und direkt ein Ausrufezeichen setzen.

Ansfelden überwältigt Garsten binnen 15 Minuten

Das Hinspiel hatte der SV Garsten noch erfolgreich gestalten und mit 3:1 gewinnen können – diesmal sollte es anders kommen. Dejan Javorovic brachte den Gastgeber nach einem Eckball in der 28. Minute ins Hintertreffen. In der 35. Minute brachte Matthias Traussner dann nach einem Angriff über die linke Seite den Ball im Netz des SV Garsten unter. Noch vor der Halbzeit legte der Gast seinen dritten Treffer nach (42.) – Ümit Nuredini verwertete vom Elfmeterpunkt. Ansfelden dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Nach einer desaströsen Leistung in Durchgang eins drehten die Garstner nach dem Seitenwechsel dann auf: Eine starke Performance zeigte allen voran Hussein Susic, der sich mit einem Doppelpack für den SV Garsten beim Trainer empfahl (57./65.). In die Bredouille brachte Paul Josef Weber den SV Garsten in der 68. Minute, indem der Verteidiger die Ampelkarte kassierte. Der SV Garsten steigerte sich nach desolatem Beginn im Laufe der Partie. Unterm Strich erwies sich der Rückstand jedoch als zu groß, als dass der SV Garsten etwas hätte mitnehmen können.

Zahlen und Fakten

Durch diese Niederlage fällt der SV Garsten in der Tabelle auf Platz vier zurück. Der SV Garsten musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten vier Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo die Union HAKAKÜCHE Ansfelden nun auf dem neunten Platz steht. Die Union Ansfelden schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 34 Gegentore verdauen musste.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Am kommenden Samstag trifft der SV Garsten auf die ASKÖ Doppl-Hart 74, Ansfelden spielt tags zuvor gegen die FC Blau-Weiß Linz Amateure.

Bezirksliga Ost: SV Garsten – Union HAKAKÜCHE Ansfelden, 2:3 (0:3)

65 Hussein Susic 2:3

57 Hussein Susic 1:3

42 Ümit Nuredini 0:3

35 Matthias Traussner 0:2

28 Dejan Javorovic 0:1

