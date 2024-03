Abstand auf Spitzenreiter verringert: SK Amateure Steyr fertigt SC Hörsching ab!

Details Sonntag, 17. März 2024 12:14

Im Rahmen der ersten Frühjahrsrunde der Bezirksliga Ost trafen am gestrigen Samstagnachmittag mit dem SK Amateure Steyr und dem SC Hörsching direkt die zwei Spitzenteams der Liga aufeinander. Erwartet wurde eine spannende Partie auf Augenhöhe, kommen sollte es letztlich ganz anders: Nach einer frühen roten Karte spielten nur die Steyrer, ließen nichts anbrennen und sitzen den Hörschingern nun noch schärfer im Nacken als zuvor.

Traumstart für Steyr

Auch wenn mit dem Anpfiff starker Regen einsetzte, ließ sich eine bis in die Haarspitzen motivierte Steyrer Truppe nicht beirren und drückte der Partie von Beginn an ihren Stempel auf. Bereits in den ersten Minuten tastete man sich langsam in Richtung Gästegehäuse an, bis in Minute zehn folgendes geschah: Jetmir Rama konnte sich auf der rechten Seite durchsetzen, wird von Markus Hable im Strafraum gelegt und markiert im Fallen den Führungstreffer – Schiedsrichter Scharinger entschied nicht auf Tor, sondern auf Notbremse, rot für Hable und Elfmeter für die Hausherren. Bashkim Biticaj trat letztlich an und verwertete mühelos. In Überzahl hatte man folglich zwar die Kontrolle über das Spiel, so richtig zwingend wurde man aber großteils nicht. Erst kurz vor der Pause fiel dann doch das 2:0. Rama schickte Mehmetemin Güngör auf die Reise, der eiskalt sein bereits 18. Saisontor markierte.

Güngör-Traumtor bringt Vorentscheidung

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht viel an der Spielcharakteristik. Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff markierten die Mannen von Rexhe Bytyci auch die frühe Vorentscheidung in diesem Topspiel: Wieder Rama und Güngör im Zusammenspiel, letzterer nimmt sich die Kugel etwas ungeschickt mit und bugsiert das Leder mit der Hacke in die Maschen – Prädikat Traumtor. Mit dem Treffer war die Partie auch gelaufen, die Steyrer rotierten durch und Hörsching betrieb gegen Ende noch Ergebniskosmetik. Per Kopf markierte Daniel Kovarik nach einem Eckball den 3:1-Endstand (88.).

Die Am. Steyr treten am kommenden Samstag beim Ennser Sportklub an, der SC Hörsching empfängt am selben Tag die Union Mitterkirchen.

Stimme zum Spiel

Rexhe Bytyci (Trainer SK Amateure Steyr):

„Wir hätten eigentlich mehr Tore machen müssen, das war aber dennoch eine überragende Leistung. Vor dem Spiel hätte ich ein 3:1 gleich genommen, jetzt hätten wir im Endeffekt sogar höher gewinnen müssen. Die drei Punkte bleiben aber bei uns und wir sind nur zwei Punkte hinter Hörsching, gelungener Auftakt."

Die Besten: Pauschallob bzw. Jetmir Rama, Mehmetemin Güngör

Bezirksliga Ost: SK Amateure Steyr – SC Hörsching, 3:1 (2:0)

88 Daniel Kovarik 3:1

48 Mehmetemin Güngör 3:0

47 Mehmetemin Güngör 2:0

11 Bashkim Biticaj 1:0

